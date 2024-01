Πολιτική

Μητσοτάκης - Μπλίνκεν: Συνάντηση στο σπίτι του Πρωθυπουργού στα Χανιά

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στην Κρήτη, μετά από την Τουρκία, στο πλαίσιο περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή.

Για λίγες ώρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα το Σάββατο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ θα επισκεφθεί τα Χανιά, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα βρίσκεται επίσης στην Κρήτη, για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Ερχόμενος από την Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Μπλίνκεν θα κάνει στάση στη Σούδα το απόγευμα του Σαββάτου και από εκεί θα κατευθυνθεί στην οικία της οικογένειας Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι Χανίων, όπου θα έχει ιδιωτική συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Στα Χανιά αναμένεται να φτάσει το Σάββατο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με δεδομένο ότι ο κ. Μπλίνκεν δεν θα κάνει στάση και στην Αθήνα.

Ο κ. Μπλίνκεν δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος που θα βρεθεί στην οικία της οικογένειας Μητσοτάκη στην Κρήτη. Τελευταίος επισκέπτης ήταν ο προκάτοχος Μπλίνκεν στο State Department, ο Μάικ Πομπέο, ο οποίος είχε επισκεφθεί και τη βάση της Σούδας και είχε φάει μαζί με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία. Ιστορική, δε, είναι και η επίσκεψη του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου στην οικία Μητσοτάκη τον Ιούνιο του 1991, όταν ήταν εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ, μαζί με τη σύζυγό του Μπάρμπαρα. Σε αυτό το σπίτι επέστρεψε και το 1994, μετά την αποχώρηση του από τον Λευκό Οίκο για ιδιωτική επίσκεψη, με δεδομένες τις στενές προσωπικές σχέσεις που είχε αναπτύξει με τον Κωνσταντίνο Μητοτάκη.

Εν προκειμένω, ο κ. Μπλίνκεν φτάνει στην Κρήτη σε μια περίοδο πλήρους ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και ενώ απειλείται η εξάπλωση της κρίσης μετά την εξόντωση του νούμερο 2 της Χαμάς στη Βηρυττό, με χειρουργικό χτύπημα ακριβείας. Θα ξεκινήσει, μάλιστα, απόψε μια ευρύτερη περιοδεία σε αρκετές πρωτεύουσες, με στόχο να υπάρξει μια καταλλαγή και να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Στην Τουρκία το Σάββατο ο Άντονι Μπλίνκεν

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Άντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στην Τουρκία το Σάββατο.

“Θα έρθει στην Τουρκία ως καλεσμένος μου. Αυτό έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος, εάν δεν υπάρξει αλλαγή, θα έρθει ως φιλοξενούμενος μας», ανέφερε ο Χακάν Φιντάν στους Τούρκους δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ δύο 24ωρα πριν φτάσει στην Τουρκία ο Άντονι Μπλίνκεν ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ είπε ότι οι ΗΠΑ, πρέπει να διορθώσουν τις λανθασμένες στάσεις και προσεγγίσεις τους σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Για το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει τα αμερικανικά μαχητικά F16, ο Γιασάρ Γκιουλέρ είπε ότι οι τεχνικές συναντήσεις με τις ΗΠΑ έχουν ολοκληρωθεί. «Μεταφέρουμε στους συνομιλητές μας, ότι αναμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία με τη λήψη θετικών και συγκεκριμένων μέτρων το συντομότερο δυνατό. Δεν είναι αποδεκτό, να αφήνεται το θέμα σε εκκρεμότητα και να ακολουθείται προσέγγιση αποφυγής επίλυσης."

Για τα ελληνοτουρκικά, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε πως: "Στοχεύουμε στη συνέχιση της διαδικασίας με σχέσεις καλής γειτονίας, διάλογο και θετική ατζέντα με Ελλάδα." Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν θα γίνει υποχώρηση από τα εθνικά συμφέροντα.

