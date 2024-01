Πολιτική

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: αιχμές στην τελετή παραλαβής - παράδοσης (εικόνες)

Τι ανέφεραν οι δύο άνδρες κατά την "αλλαγή σκυτάλης" στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Γιάννη Οικονόμου να παραδίδει στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την ορκωμοσία των υπουργών που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, κατόπιν του ¨μίνι ανασχηματισμού".

Ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, παρέδωσε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναφέροντας τέσσερα επιτεύγματα επί των ημερών του: την ποσοτική βελτίωση της αστυνόμευσης, την υλοποιήση επιστροφής 1.500 αστυνομικών στους δρόμους, τη βελτίωση εμφανούς αστυνόμευσης με αλλαγές στην Άμεση Δράση και τους διαγωνισμούς ύψους 156 εκατομμυρίων ευρώ για εκσυγχρονισμό των καμερών στους δρόμους και αγορά φορητών καμερών.

Ακόμη, αφησε αιχμές, ότι αποδόθηκαν προσδοκίες τόσο στην ΕΛ.ΑΣ. όσο και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που υπερβαίνουν τον ρόλο τους, αναφέροντας ως παράδειγμα την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο και τη βία μεταξύ μαθητών.

Τέτοιες προσδοκίες, σύμφωνα με τον Γιάννη Οικονόμου, «βλάπτουν την ΕΛ.ΑΣ. και επιδεινώνουν τη σχέση της με τους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που αναλαμβάνει το υπουργείο, ανέφερε: «Τραβάμε μια γραμμή με το παρελθόν όχι γιατί ξεχνάμε, αλλά γιατί ξεκινάμε. Η εποχή άλλαξε και πρέπει να πω ότι είμαστε πίσω. Είχαμε νεκρούς, πολίτες και αστυνομικούς. Έχουμε μείνει πίσω στην αποστολή μας και πρέπει να τρέξουμε. Εκφράζω την αγάπη και την εμπιστοσύνη μου».

