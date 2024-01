Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μονακό: νίκη - “θρίλερ” για τους ερυθρόλευκους

Οι Πειραιώτες υπερασπίστηκαν την έδρα τους κι έκλεισαν με το 2/2 τη "διαβολοβδομάδα".

Το μεγάλο τρίποντο του Σακίελ ΜακΚίσικ (13π. με 3/4 τρίποντα), από ασίστ του Πίτερς, στα 22΄΄ αποτέλεσε «βαρόμετρο» της νίκης του Ολυμπιακού, με 75-73, επί της Μονακό στο ΣΕΦ, για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, στο οποίο οι Μονεγάσκοι είχαν την πρωτοπορία στο μεγαλύτερο μέρος, κατέληξε σε «θρίλερ» στην 4η περίοδο, με "happy end" για τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 4η διαδοχική νίκη και 11η στο σύνολο, κάνοντας το δύο στα δύο στην έδρα του την πρώτη «διαβολοβδομάδα» του 2024 και άφησε τη μαχητική Μονακό με μία νίκη λιγότερη (10-9).

Κι αν ο «ήρωας» του Ολυμπιακού ήταν ο ΜακΚίσικ, MVP ήταν ο Τόμας Ουόκαπ, με 9 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ! Ο Μουσταφά Φαλ υπήρξε καθοριστικός στη ρακέτα, με τον Μπαρτζώκα να βλέπει πως ο Μιλουτίνοβ δεν μπορούσε να σταματήσει τον Τζαιτέ και να ρίχνει τον Γάλλο διεθνή στη θέση του Σέρβου σέντερ στα μισά της 4ης περιόδου. Ο Κέινααν τέλειωσε το ματς με 16 πόντους, 14 πρόσθεσε ο Πίτερς (3/3 τρίποντα) και 8 ο Παπανικολάου. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έριξε στο παρκέ τον Ναζ Μήτρου Λονγκ, ενώ εκτός δωδεκάδας άφησε τον Λουκ Σίκμα.

Στους 10 πόντους (και 7 ασίστ) κράτησε η άμυνα του Ολυμπιακού τον Μάικ Τζέιμς (1/6 τρίποντα), με τον Μαμ Τζαιτέ να είναι ο πρώτος σκόρερ των Μονεγάσκων, με 14 πόντους. Χωρίς τους Τζόρνταν Λόιντ και Ματ Στράζελ παρατάχθηκε η Μονακό στο ΣΕΦ.

Τον αγώνα παρακολούθησε δια ζώσης ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-36, 56-58, 75-73

Οι Oυόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησαν βασικοί για τον Ολυμπιακό. Με τους Τζέιμς, Ουατάρα, Ντιάλο, Μπράουν και Τζαϊτέ μπήκε στο παρκέ η Μονακό. Ο Ολυμπιακός επέλεξε να «χτυπήσει» στη ρακέτα, με τον Μουσταφά Φαλ να είναι κυρίαρχος και να σημειώνει τους πρώτους 6 πόντους της ομάδας του (6-6). Η εμμονή των παικτών του Μπαρτζώκα στα σουτ έξω από τα 6/75 (άστοχος σε δύο ο Κέινααν και σε ένα ο Παπανικολάου), έδωσαν την ευκαιρία στους Μονεγάσκους να προσπεράσου με +5 (8-13) μετά από τρίποντο του Ντιαλό και δίποντο του Μπράουν. Ο τελευταίος, μαζί με τον Τζαιτέ έφεραν τη Μονακό στο +9 (13-21). Όμως, η ομάδα του Πειραιά έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά σ' εκείνο το σημείο, απάντησε με Ουόκαπ και Κέινααν, για το -4 (17-21) του Ολυμπιακού στο 10ο λεπτό.

Από ένα τρίποντο σημείωσαν οι ΜακΚίσικ και Κέμπα Ουόκερ, ένα για κάθε ομάδα, με την έναρξη της 2ης περιόδου (20-24). Ο Σάσα Ομπράντοβιτς κράτησε στον πάγκο τον σταρ της Μονακό, Μάικ Τζέιμς. Ο ΜακΚίσικ είχε έλθει από τον πάγκο... ζεστός και με επτά πόντους και δύο εντυπωσιακά καρφώματα έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 28-26. Ο Ουίλιαμς-Γκος πέρασε στη θέση του Ουόκαπ στο 13ο λεπτό, τα τρίποντα των παικτών του Μπαρτζώκα δεν είχαν τύχη και ένα σερί 7-0 από Μλπόσομγκεϊτ, τρίποντο του Ουόκερ και δίποντο του Ντόντα Χολ έφερε τους Μονεγάσκους στο +5, 28-33. Ο Μπαρτζώκας απέσυρε τους Μπραζντέικις και Μιλουτίνοβ (μέσα Λαρεντζάκης και Φαλ), με τον «Λάρι να μειώνει σε 30-33. Ακολούθησε αντιαθλητικό φάουλ του Ντιαλό στον ΜακΚίσικ (δέχτηκε σφαλιάρα και έπεσε στο παρκέ) με τον Κέινααν να εκτελεί τις βολές (32-33), καθώς ο ΜακΚίσικ είχε μόλις καθίσει στον πάγκο. Ο Τζέιμς που είχε επιστρέψει στο παρκέ διαμόρφωσε το 32-35, ο Πίτερς απάντησε (34-35) και στα 3΄΄ πριν την ολοκλήρωση του α΄ μέρους ο Μάικ Τζέιμς, από την κορυφή πήρε το σουτ και κέρδισε το φάουλ (2ο) από τον Γκος. Ο Αμερικανός είχε 1/2 βολές και με τον 5ο πόντο του (λόγω της αποτελεσματικής άμυνας του Ολυμπιακού) σε 13:24΄΄ λεπτά συμμετοχής διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου (34-36).

Η Μονακό ξέφυγε με +5 (42-47) μετά το γκολ φάουλ του Μπράουν και το δίποντο του Μοτιεγιούνας. Ο Παπανικολάου κέρδισε φάουλ από τον Τζέιμς στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης του Ολυμπιακού, για το 44-47, με 2/2 βολές του αρχηγού των «ερυθρόλευκων». Ακολούθησαν δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες για τρεις του Ουατάρα, ο ίδιος διαμόρφωσε το 44-49, για να απαντήσει ο Παπανικολάου (46-49). Όμως, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας εξελισσόταν στον παίκτη της 3ης περιόδου της Μονακό, αφού με πέντε δικούς του διαδοχικούς πόντους, οι Μονεγάσκοι βρέθηκαν στο +6, 48-54. Από τη γραμμή των βολών, οι Φαλ και Κέινααν διαμόρφωσαν το 51-54, κι όταν ο Μάικ Τζέιμς «μίλησε» (51-56), ο Κέινααν με τρίποντο (54-56) κράτησε κοντά στο σκορ τους Πειραιώτες. Ο Έλι Οκόμπο ήταν εύστοχος (54-58), αλλά ο ίδιος υπέπεσε σε φάουλ στον Κέινααν και ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού με 2/2 βολές διαμόρφωσε το σκορ της 3ης περιόδου, 56-58.

Το χουκ του Τζαϊτέ μπροστά στον Μιλουτίνοβ είχε ως αποτέλεσμα το +4 (56-60) της Μονακό για να κάνει και το 56-62 ο Γάλλος σέντερ. Το -6 δεν ανησύχησε τους παίκτες του Μπαρτζώκα, αφού οι ΜακΚίσικ και Πίτερς με διαδοχικά τρίποντα ισοφάρισαν σε 62-62, 6:47΄΄ πριν τη λήξη. Ο Τζαϊτέ βγήκε και πάλι νικητής στη μάχη της ρακέτας (62-64), για να ισοφαρίσει ο Ουόκαπ με μία ατομική φανταστική ενέργεια που ολοκληρώθηκε με πέταγμα της μπάλας σε λέι απ στην εκπνοή του χρόνου (64-64). Ο Ντιαλό «χτύπησε» (64-66) με τους Πίτερς και Ουίλιαμς-Γκος να είναι άστοχοι. Ο Μιλουτίνοβ κάθισε στον πάγκο, αφού δεν μπορούσε να σταματήσει τον Τζαϊτέ και ο Φαλ πέρασε στο παρκέ για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι παρέμεινε κλειστό, με τον Ντιαλό να κάνει το 64-66 και τον Κέινααν να σημειώνει ένα μεγάλο τρίποντο (67-66). Ο Μάικ Τζέιμς ήταν άστοχος σε τρεις, αλλά ο Τζον Μπράουν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Οκόμπο έβαλε το τρίποντο (67-69). Ο Φαλ ισοφάρισε (69-69) και απέμεναν 2:18΄΄ για να τελειώσει το θρίλερ. Ο Ουόκαπ αστόχησε σε λέι απ στα 55΄΄, ο Κέινααν πήρε το φάουλ από τον Τζον Μπράουν στα 34΄΄ και ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα απ' έξω με τον Πίτερς να βγάζει ασίστ στον ΜακΚίσικ που περίμενε στο τρίποντο και να «γράψει» το 72-69, στα 22΄΄, με ένα μεγάλο τρίποντο! Ο Πίτερς ακολουθώντας την εντολή του Μπαρτζώκα έκανε φάουλ στον Οκόμπο στα 15΄΄, με τον Γάλλο γκαρντ να έχει 1/2 (72-70). Ο Μπαρτζώκας στο τάιμ άουτ είπε στους παίκτες του ν' αποφύγουν την παγίδα των παικτών της Μονακό, με τους Μονεγάσκους να κάνουν παγίδα, αλλά και φάουλ (ο Ντιαλό) στον Κέινααν, στα 12,9΄΄. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς έκανε challenge θεωρώντας πως ο Κέινααν πατούσε τη γραμμή όταν του έκανε φάουλ ο Ντιαλό, αλλά το βίντεο δεν δικαίωσε τον τεχνικό της Μονακό και ο Κέινααν πήγε στη γραμμή των βολών. Ο Αμερικανός ήταν εύστοχος σε 2/2 (74-70). Ο Μάικ Τζέιμς στα 5.9΄΄ σκόραρε για τρεις (74-73) και στα 3,5΄΄ η Μονακό έκανε φάουλ στον Πίτερς. Ο Αμερικανός αστόχησε στην πρώτη, ήταν εύστοχος στη δεύτερη (75-73). Ο Τζέιμς πέταξε την μπάλα από το κέντρο... αλλά αυτή δεν έφτασε και ο Ολυμπιακός είχε πάρει μία σημαντική νίκη και... εκδίκηση.

Διαιτητές: Λάτισεβς (Λετονία), Περααντι (Εσθονία), Ρόσι (Ιταλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9 (1), Ουίλιαμς-Γκος, Κέινααν 16 (2), Λαρεντζάκης 2, Φαλ 9, Παπανικολάου 8, Μπραζντέικις, Πίτερς 14 (3), Πετρούσεβ 2, Μιλουτίνοβ 2, ΜακΚίσικ 13 (3)

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Οκόμπο 8 (1), Μπλόσομγκεϊτ 2, Μπράουν 9, Ντιαλό 9 (1), Κορνελί, Τζαϊτέ 14, Ουόκερ 6 (2), Μοτιεγιούνας 9 (1), Ουατάρα 4, Χολ 2, Τζέιμς 10 (1)

