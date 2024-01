Κοινωνία

Περιστέρι - Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος: “τον χτύπησα με ένα πολυεργαλείο, γιατί…”

Τι υποστήριξε ο πατροκτόνος για τους λόγους που τον οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του πατέρα του.

Στην φυλακή οδηγείται ο 35χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο σπίτι τους στο Περιστέρι, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης πέρασε το πρωί της Τρίτης το κατώφλι του ανακριτή και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Σήμερα, μετά από την απολογία του, αποφασίστηκε η προφυλακίση του, μέχρι την διεξαγωγή της δίκης.

Ο 35χρονος που ζούσε στο ίδιο σπίτι στο Περιστέρι με το θύμα αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 35χρονος είχε περιγράψει την στιγμή που τον οδήγησε στο να επιτεθεί στον πατέρα του:

«Έτσι όπως καθόμουν ήρθε ο πατέρας μου μεθυσμένος και αφού με ρώτησε τι κάνω εκεί, εγώ έβγαλα το μικρόφωνο όπου μιλούσα με τον ξάδελφό μου προκειμένου να μην μας ακούσει και τότε ο πατέρας μου με χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι χωρίς να τραυματισθώ. Τότε εγώ ταράχθηκα και άρπαξα το μαχαίρι που είχα πάνω στο γραφείο μου και τον μαχαίρωσα κάτω από την κοιλιά σε κάποιο σημείο που δεν θυμάμαι ακριβώς. Στη συνέχεια και αφού έπεσε κάτω ο πατέρας μου τον χτύπησα με τη λαβή και όχι με τη λάμα στο κεφάλι πέντε φορές περίπου. Μετά βγήκα από το δωμάτιο και βρήκα τη μητέρα μου και της είπα ‘’συγνώμη μαμά μάλλον σκότωσα τον μπαμπά’’

Ωστόσο, σήμερα στην απολογία του φέρεται να είπε ότι δεν χρησιμοποίησε μαχαίρι, αλλά ένα πολυεργαλείο για ν χτυπήσει τον πατέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Η βιαιότητα του πατέρα μου με οδήγησε σε αυτή τη πράξη. Δεν χρησιμοποίησα μαχαίρι, αλλά ένα πολυεργαλείο τσέπης. Έχω μετανιωσει, δεν είχα σκοπό να σκοτώσω τον πατέρα μου, ήθελα μόνο να προστατεύσω τη μητερα μου».

Τους ισχυρισμούς του γιου της για κακοποιητική συμπεριφορά του θύματος φαίνεται να επιβεβαιώνει και η μητέρα, η οποία έχει υποστηρίξει πως ο άνδρας της ήταν βίαιος απέναντι στην ίδια αλλά και στα παιδιά τους.

