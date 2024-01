Αθλητικά

Μπακς: “Ασύλληπτος” o Αντετοκούμπο με τους Σπερς

Επική μονομαχία στην πρώτη συνάντηση Αντετοκούμπο - Γουεμπανιάμα, με τον Giannis να είναι σαρωτικός και να δίνει την νίκη στα ελάφια.

Το Μιλγουόκι πήρε το διπλό στο Σαν Αντόνιο και επικράτησε με 125-121 σε μία αναμέτρηση που περίμενε το κοινό του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κατά πολλούς κορυφαίος εν ενεργεία παίκτης, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά κι όπως ήταν φυσικό η μονομαχία δικαίωσε τις φιλοδοξίες.

Ο Ελληνας σταρ πραγματοποίησε μία μεγάλη εμφάνιση σημειώνοντας 44 πόντους 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, ενώ είχε άξιο συμπαραστάτη τον Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Από την άλλη ο Γάλλος ρούκι ήταν εξαιρετικός με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 τάπες, προσφέροντας θέαμα.

Ο Ντέβιν Βασέλ με 34 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σαν Αντόνιο.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι ο ήρωας της τελευταίας στιγμής οι Νάγκετς πήραν τη νίκη με 130-127 μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ.

Με το σκορ να είναι 127-127 ο Σέρβος σταρ πήρε την μπάλα και με ένα εκπληκτικό τρίποντο στην εκπνοή του αγώνα, λίγο πιο κάτω από το κέντρο, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Γιόκιτς με 34 πόντους (με 11/14 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Άαρον Γκόρντον να προσθέτει 30 πόντους, τον Τζαμάλ Μάρεϊ 25 πόντους και τον Πέιτον Γουάτσον 19 πόντους.

Για τους Γουόριορς, ο Στεφ Κάρι είχε 30 πόντους, ο Κλέι Τόμπσον 24 πόντους και ο Τζόναθαν Κουμίνγκα 16 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σαν Αντόνιο - Μιλγουόκι 121-125

Γκόλντεν Στέιτ - Ντένβερ 127-130

