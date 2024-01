Πολιτική

Μαρινάκης: “Επιστημονική φαντασία” η πρόταση Μητσοτάκη στον Κασσελάκη για υπουργείο το 2019

Οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η δήλωση Καπνιστάκη και στις δύο πλευρές.Τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Τα λόγια του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Καπνισάκη, ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προτείνει το 2019 στον Στέφανο Κασσελάκη να αναλάβει υπουργείο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στις δύο πλευρές

Συγκεκριμένα στην συνέντευξή του η οποία είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Documento, ο κ. Καπνισάκης «αποκαλύπτει» το εν λόγω παρασκήνιο συμπληρώνοντας μάλιστα πως ο Στέφανος Κασσελάκης αρνήθηκε την πρόταση.

Από πλευράς πάντως του κυβερνητικού στρατοπέδου, αρμόδιοι κύκλοι σχολιάζοντας απαντούν σκωπτικά πως «λέει τρέλες» αρνούμενοι με αυτόν τον τρόπο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τέτοια πρόταση στον νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει την συγκεκριμένη συνέντευξη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό, ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «αποκυήματα επιστημονικής φαντασίας».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, δεν είναι κακό κάποιος να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης. Ωστόσο, όπως είπε πως όταν «πρόκειται για τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι καλό». Συνέχισε, λέγοντας πως η είδηση στερείται σοβαρότητας. Σε ερώτηση αν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Κασσελάκης είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά εκείνη την περίοδο, ο ίδιος απάντησε πως αυτό που λέει ο κ. Καπνισάκης «δεν έχει καν επαφή με την πραγματικότητα».

Ο Απόστολος Διαμακάρης διαψεύδει και εκείνος ότι πρότεινε την θέση υπουργού στον Στέφανο Κασσελάκη το 2019.

Τo δημοσίευμα της εφημερίδας Documento (έκδοση 6ης-7ης Ιανουαρίου 2024) ότι δήθεν εγώ πρότεινα στον κ. Στέφανο Κασσελάκη εκ μέρους του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη θέση υπουργού μετά τις εκλογές του 2019 και εκείνος αρνήθηκε είναι απολύτως ψευδές.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. — Αντώνης Η. Διαματάρης (@AHDiamataris) January 5, 2024

