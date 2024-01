Πολιτισμός

Έφυγε από την ζωή ο Βαρθολομαίος Παπαδαντωνάκης

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Βαρθολομαίου Παπαδαντωνάκη, που άφησε πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Βαρθολομαίος Παπαδαντωνάκης, ο χαράκτης, ο οποίος φιλοτέχνησε το επίσημο μετάλλιο για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ μαζί με τον γλύπτη Π. Μωραΐτη το 1978. Υπήρξε μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 1962. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλληπητήριά του.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος:

Έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος χαράκτης Βαρθολομαίος Παπαδαντωνάκης.

Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1931 και σπούδασε χαρακτική στο εργαστήριο του Ι. Κεφαλληνού στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (1949-1954) κερδίζοντας το

βραβείο ξυλογραφίας.

Ασχολήθηκε με τη χαρακτική, τη ζωγραφική και τη γλυπτική (γλυπτά του τοποθετήθηκαν σε δημόσιους χώρους).

Υπήρξε καινοτόμος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία (computers) καθώς και λινόλεουμ, ακρυλικά χρώματα και άλλα υλικά για να δημιουργήσει τα έργα του.

Ασχολήθηκε με το συνδυασμό της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης κτιρίων.

Βραβεύτηκε το 1985 με το μετάλλιο-βραβείο της Νομαρχίας της Ούμπρια και του Ιταλικού Υπουργείου Τουρισμού στη Διεθνή Έκθεση «Νέες διαστάσεις στη

σύγχρονη Τέχνη» στο Τόντι της Ιταλίας, και το 1987 με το μετάλλιο-τιμητική Διάκριση της Νομαρχίας της Ρώμης.

Πήρε μέρος σε πολλές διεθνείς εκθέσεις στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες, στην Γερμανία, στο Μόντε Κάρλο, στο Τόκυο, στην Ιταλία.



Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του

Πηγή εικόνας: afieromata.gr

