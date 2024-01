Κόσμος

Γάζα: Ανθρωπιστική βοήθεια από αέρος

Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος για την κατάσταση στην Γάζα και οι τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας που έστειλαν Γαλλία και Ιορδανία.

Στρατιωτικά αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ιορδανίας έριξαν από αέρος επτά τόνους ανθρωπιστικής και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας για ένα νοσοκομείο εκστρατείας που έχει στηθεί στο Χαν Γιουνίς, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος της γαλλικής προεδρίας.

Η Ιορδανία είχε ήδη κάνει ρίψεις ανθρωπιστικού και ιατρικού υλικού στη Γάζα. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε μια τέτοια αποστολή η γαλλική Πολεμική Αεροπορία, μολονότι το Παρίσι έχει προωθήσει, δια ξηράς, περίπου 1.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας είπε ότι η επιχείρηση έγινε το βράδυ της Πέμπτης, με τη συμμετοχή δύο αεροσκαφών, ενός γαλλικού και ενός ιορδανικού. «Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει κρίσιμη στη Γάζα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τι είδη ερρίφθησαν από τα αεροσκάφη ή αν το Ισραήλ είχε δώσει το «πράσινο φως» για την αποστολή αυτή. Το Ισραήλ είχε εγκρίνει μια προηγούμενη ρίψη εφοδίων από την ιορδανική Πολεμική Αεροπορία, τον Νοέμβριο.

Η ισραηλινή Συντονιστική Υπηρεσία Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων (COGAT) στα Παλαιστινιακά Εδάφη υποστήριξε σήμερα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση «σταθεροποιείται» στη Γάζα και διέψευσε ότι το Ισραήλ μπλοκάρει τη μεταφορά ιατρικών εφοδίων, μέσων καθαρισμού του νερού και μπανελών για σκηνές, όπως ανέφεραν πηγές στη Γάζα και σε ένα έγγραφο της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

La situation humanitaire reste critique a Gaza. Dans un contexte difficile, la France et la Jordanie ont livre par les airs de l’aide a la population et a ceux qui lui portent secours. pic.twitter.com/jNXGiZieCh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2024

