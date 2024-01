Παράξενα

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνύσεις και σύλληψη!

Αδιανόητη τροπή πήρε η εξόρμηση 4 παιδιών να πούνε τα κάλαντα των Φωτών.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αγρίνιο. Μεγάλη ένταση προκλήθηκε όταν τέσσερα παιδιά πήγαν για τα κάλαντα των Φώτων σε μια πολυκατοικία. Ένοικος της μηνύθηκε και συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews.gr, τέσσερα παιδιά γυμνασίου-δυο αγόρια και δύο κορίτσια- εξόρμησαν για τα κάλαντα των Φώτων. Η τροπή που πήραν τα πράγματα ωστόσο προκαλεί μεγάλη εντύπωση.

Ένοικος μια πολυκατοικίας κατηγορείται πως βιαιοπράγησε έντονα σε βάρος ενός από τα παιδιά. Μηνύθηκε από τους γονείς του και συνελήφθη. Το παιδί μετέβη και στο Νοσοκομείο για τη διαπίστωση τραυμάτων στο κεφάλι.

Ο 41χρονος άνδρας ωστόσο μήνυσε τους γονείς του παιδιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και το παιδί για φθορά ξένης περιουσίας. Αρνείται πως χτύπησε το παιδί με τον τρόπο που αυτό υποστηρίζει ενώ από την πλευρά του λέγεται πως οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στα κουδούνια χτυπώντας τα με το τρίγωνο των καλάντων και παρατεταμένο χτύπημα, όπως είδε από κάμερα θυροτηλεφώνου.

Οι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή Εισαγγελέα ενώ ο ένοικος της πολυκατοικίας κρατείται και σήμερα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.

