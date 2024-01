Οικονομία

Σκυλακάκης: Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν και λόγω του ανταγωνισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο χρώμα τιμολογίου επέλεξε ο ίδιος και γιατί. Έρχονται μηνιαίοι λογαριασμοί για όλους.

-

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στις μειωμένες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στα χαμηλότερα τιμολόγια.

«Οι μειωμένες τιμές οφείλονται κυρίως σε 3 λόγους. Στις χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου, στον ήπιο χειμώνα και βέβαια στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών που οδήγησαν τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για την τιμολόγηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, υπολογίζεται ότι περίπου το 75-80% των καταναλωτών επέλεξαν το «πράσινο τιμολόγιο», ενώ ερωτηθείς πιο επέλεξε ο ίδιος, απάντησε «το πράσινο, γιατί παρότι περιέχει ένα μικρό ρίσκο, εικάζω ότι η τιμή του φυσικού αερίου μπορεί να πέσει ακόμη χαμηλότερα».

Ο κ. Σκυλακάκης, τόνισε ότι σύντομα οι μετρήσεις από τη ΔΕΔΔΗΕ θα γίνονται κάθε μήνα και κατά συνέπεια και οι λογαριασμοί θα εκδίδονται κάθε μήνα.

«Στόχος μα είναι να μειώσουμε τις χρεώσεις των υπόλοιπων υπηρεσιών που βαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος», υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Σκυλακάκης.

Σε ότι αφορά την επιδότηση θέρμανσης μέσω ηλεκτρικού ρεύματος, ανέφερε ότι η επιδότηση θα γίνει μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, που θα αφορούν τους μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

Σεισμός στην Ήπειρο

Κορονοϊός – Παγώνη: Αναμενόμενη η έξαρση των κρουσμάτων - δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας