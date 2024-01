Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Σορός σε γήπεδο: Συνελήφθη 39χρονος για ανθρωποκτονία

Εξιχνιάστηκε το έγκλημα κατά του μετανάστη από το Ιρακ, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε γήπεδο.

Στα χέρια της αστυνομίας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 39χρονος Τούρκος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε με αλλεπάλληλες μαχαιριές τον 49χρονο Ιρακινό στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις αρχές οι δύο άνδρες ήρθαν σε διένεξη και ο Τούρκος μαχαίρωσε τρεις φορές στο στήθος τον Ιρακινό, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Όπως έγινε γνωστό το θύμα τα τελευταία δύο χρόνια είχε βρει καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου καθώς δεν διέμενε στη δομή μεταναστών της περιοχής που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας.

Από την αστυνομική έρευνα λοιπόν προέκυψε ότι ο συλληφθείς, βραδινές ώρες της Τετάρτης 3 Ιανουαρίου 2024, έπειτα από διαπληκτισμό με τον 49χρονο, του επιτέθηκε με αναδιπλούμενο μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Εξιχνιάστηκε έπειτα από την επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 49χρονου Ιρακινού που έλαβε χώρα σε περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 39χρονος Τούρκος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, ενώ συνελήφθη για παράβαση της Νομοθεσίας «Κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής».

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, βραδινές ώρες της 03-01-2024, έπειτα από διαπληκτισμό με τον 49χρονο, του επιτέθηκε με αναδιπλούμενο μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα».

