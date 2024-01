ΗΠΑ: Σε αεροπλάνο ξεκόλλησε παράθυρο - Προσγειώθηκε αναγκαστικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερα δυνατές δηλώσεις, από επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στο δρομολόγιο και είδαν ξαφνικά να αποκολλάται το κούφωμα.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένα Boeing 737 Max 9 της εταιρείας Alaska Airlines με 177 επιβαίνοντες οδηγήθηκε στο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση την Παρασκευή 5/1 στο Όρεγκον των ΗΠΑ, αφού το πάνελ ενός παραθύρου αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Η πτήση 1282 απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτλαντ στις 17:00 (τοπική ώρα, 03:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας) προτού επιστρέψει με ασφάλεια, «αφού το πλήρωμα ενημέρωσε για πρόβλημα στην πίεση» της καμπίνας, ανέφερε στο X η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα παράθυρο του αεροσκάφους και ένα κομμάτι του τοίχου να έχουν αποκολληθεί, ενώ στην καμπίνα είχαν πέσει οι μάσκες οξυγόνου.

Ο Κάιλ Ρίνκερ, ένας από τους επιβάτες εξήγησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNNi ότι το παράθυρο αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση. «Το πάνελ του παραθύρου αποκολλήθηκε και το συνειδητοποίησα όταν έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου», δήλωσε.

Άλλη επιβάτις, η Βι Νγκουγιέν, δήλωσε στην εφημερίδα The New York Times ότι την ξύπνησε ένας δυνατός ήχος. «Άνοιξα τα μάτια μου και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η μάσκα οξυγόνου μπροστά μου», εξήγησε. «Κοίταξα προς τα αριστερά και το πλάγιο πάνελ είχε φύγει», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι σκέφτηκε πως «θα πεθάνω».

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, η FAA και η Alaska Airlines διαβεβαίωσαν ότι ερευνούν το περιστατικό.

«Το αεροσκάφος επέστρεψε για να προσγειωθεί με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτλαντ με 171 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρία. «Αν και αυτού του είδους τα περιστατικά είναι σπάνια, το προσωπικό καμπίνας μας είναι εκπαιδευμένο και προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει με ασφάλεια αυτό το συμβάν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, το Boeing 737 Max 9 απογειώθηκε ακριβώς στις 17:07 τοπική ώρα με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ περίπου 20 λεπτά αργότερα.

Η κατασκευάστρια εταιρία του αεροσκάφους, η αμερικανική Boeing, έγραψε στο Χ ότι συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, προσθέτοντας ότι τεχνική ομάδα της είναι στη διάθεση των ερευνητών.

Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air.



The situation was so bad a child’s shirt was ripped off. pic.twitter.com/y4yMA12Iq0