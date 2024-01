Κοινωνία

Πάτρα: Μήνυμα του 112 για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

Τι αναφέρεται στο μήνυμα και μέχρι πότε θα κρατήσουν τα ακραία φαινόμενα.

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από απόψε το βράδυ, εστάλη νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει η επείγουσα ειδοποίηση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής και για αυτό τον λόγο οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Μπορεί το σκηνικό του καιρού στη χώρα σε γενικές γραμμές μέχρι στιγμής να είναι ιδιαιτέρως ηλιόλουστο και με σχετικά υψηλή, για τα δεδομένα της εποχής, θερμοκρασία ωστόσο ήδη οι πρώτοι ελαφρώς πιο δυνατοί άνεμοι έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητοί.

Το μήνυμα αναφέρει συγκεκριμένα: «Προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις άνεμοι από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 06/01/2024 ως απόγευμα Κυριακής 07/01/2024 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας κατά τη διάρκεια των φαινομένων στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών. »

