Ποδόσφαιρο - Ιταλία: Ποια ομάδα αναδείχθηκε “πρωταθλήτρια χειμώνα“

Ποια ομάδα κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση μετά από ανατρεπτική νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Οι Λομβαρδοί νίκησαν πολύ δύσκολα τη Βερόνα κι αύξησαν σε 5 τη διαφορά από τη δεύτερη Γιουβέντους με παιχνίδι περισσότερο.

Ο Ντάβιντε Φρατέζι έδωσε στην Ίντερ τη νίκη στις καθυστερήσεις απέναντι στην Ελλάς Βερόνα, που έχασε πέναλτι λίγο για να ισοφαρίσει σε 2-2 στο «Μεάτσα» στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής και αναδείχθηκε «πρωταθλήτρια χειμώνα».

Οι γηπεδούχοι «Νερατζούρι» άνοιξαν το σκορ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 13ο λεπτό, όταν η πάσα του Χένριχ Μχιταριάν βρήκε τον Αργεντινό επιθετικό στη μεγάλη περιοχή μπροστά από τον αμυντικό Τζος Ντόιγκ κι αυτός νίκησε τον τερματοφύλακα Λορέντσο Μοντίπο.

Η Βερόνα ισοφάρισε στο 74΄ με τον Τομάς Ανρί, που σκόραρε δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο δεχόμενος τη σέντρα του Όντρεϊ Ντούντα, για να νικήσει τον τερματοφύλακα των Λομβαρδών, Γιαν Σόμερ.

Κι ενώ φαινόταν ότι η Ίντερ θα έπρεπε να συμβιβαστεί με τη δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία της, ο επίσης αναπληρωματικός Φρατέζι εκμεταλλεύτηκε λάθος του Μοντίπο στο 90΄+3 για να γράψει το 2-1.

Το παιχνίδι είχε ωστόσο κι άλλο… δράμα καθώς η Βερόνα κέρδισε πέναλτι, αλλά η εκτέλεση του Ανρί στο 90΄+11 κατέληξε στο δοκάρι και οι γηπεδούχοι κράτησαν τη νίκη.

Η Ίντερ αύξησε το προβάδισμά της σε 5 βαθμούς έναντι της δεύτερης Γιουβέντους, η οποία θα παίξει αύριο (7/1) με την ουραγό Σαλερνιτάνα, ενώ η Βερόνα παρέμεινε στη ζώνη του υποβιβασμού διατηρώντας τη 18η θέση, με 14 βαθμούς.

