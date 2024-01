Αθλητικά

Super League 2 : Άλωσε το Ρέντη η Καλλιθέα(εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμιότυπα και εικόνες από το παιχνίδι.

-

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντεμέτριους, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, η Athens Kallithea FC πέρασε από το Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη, κερδίζοντας με 2-1 τον Ολυμπιακό Β’, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ άνοιξε με σουτ το σκορ στο 26’ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Οι παίκτες του Αριέλ Ιμπαγάσα προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά ο Ντεμέτριους σκόραρε εκ νέου στο 73’, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το ματς για τους φιλοξενούμενους που αποσπάστηκαν τέσσερις βαθμούς στην κορυφή του ομίλου από τα Χανιά που δοκιμάζονται αύριο στη Λευκάδα από τον τοπικό Τηλυκράτη. Οι «ερυθρόλευκοι» διαμόρφωσαν με τον Αγγελο Αργυρίου στο 86’ το τελικό σκορ, γνωρίζοντας ωστόσο την πρώτη τους ήττα έπειτα από περίπου τρεις μήνες αλλά και γενικά την πρώτη φετινή εντός έδρας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea FC 1-2

Γιούχτας – Καλαμάτα (7/1)

Ιωνικός – Ηλιούπολη (7/1)

Τηλυκράτης – Χανιά (7/1)

Αιγάλεω – Διαγόρας Ρόδου (7/1)

Παναθηναϊκός Β’ – Παναχαϊκή (8/1)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023/24 (Β’ ΌΜΙΛΟΣ – 12 Αγώνες)

1. Athens Kallithea FC 27 -13αγ.

2. Χανιά 23

3. Διαγόρας Ρόδου 22

4. Καλαμάτα 20

5. Ηλιούπολη 20

6. Ιωνικός 19

7. Γιούχτας 14

8. Ολυμπιακός Β’ 11 -13αγ

9. Αιγάλεω 11

10. Παναθηναϊκός Β’ 10

11. Τηλυκράτης 8

12. Παναχαϊκή 6

*Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Β’ έχουν αφαιρεθεί 10 βαθμοί σύμφωνα με τις αποφάσεις 56/2023 και 73/2023 του Π.Μ.Π.Ο της SL2 και 21/2023 και 27/2023 της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο..

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Συλλήψεις για εκβιασμό διοίκησης οργανισμού με “χρυσά κερδη”

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

Νορβηγία: Πρωτοφανές κύμα ψύχους στο Όσλο