ΠΑΟΚ - Μαρούσι: Σπουδαίο διπλό και όνειρα εξάδας(εικόνες)

Στιγμιότυπα και εικόνες από το παιχνίδι.

Με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο, το Μαρούσι υπέταξε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Basket League, τον ΠΑΟΚ με 85-79. Αποτέλεσμα με το οποίο έφτασε στην 5η νίκη του στη σεζόν και έκανε ιδανικό... ποδαρικό στο 2024. Καταλύτη στην επικράτησή του αποτέλεσε η δυναμική του στη ρακέτα (38 ριμπάουντ, 8 εκ των οποίων επιθετικά, με τους Θεσσαλονικείς να μαζεύουν 26), η επιθετική πολυφωνία του και οι όμορφες συνεργασίες των παικτών του (20 ασίστ, 10 κλεψίματα).

Με νταμπλ -νταμπλ τελείωσε το ματς ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ), το έργο του οποίου στήριξαν οι Αϊζάια Μπρίσκο (18 πόντοι, 8 ασίστ), Σακούρ Τζούστον (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Έκτη ήττα στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει σε «τρικυμία» μετά την αναστάτωση που προκάλεσε στις τάξεις του με τη συμπεριφορά του -με συνέπεια το «διαζύγιο» μαζί του- ο Κένταλ Σμιθ. Πρώτος σκόρερ για τον «Δικέφαλο» στο ματς ήταν ο Άντριου Χάρισον (17 πόντοι, 5 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 42-38, 60-59, 79-85

Με εκτελεστές τους Ραντούλιτσα, Τζούστον, Χιλ και Μπρίσκο το Μαρούσι, μετά το αρχικό 3-0 του ΠΑΟΚ με τον Μαργαρίτη, επέβαλε το ρυθμό του και προηγήθηκε στο 5’ με 13-9. Ο «Δικέφαλος», έχοντας κινητήριους μοχλούς τους Χάρισον, Φρίντρισκον, Τσιακμά και Τσαϊρέλη, «απάντησε» με επιμέρους 12-1 και πήρε τα ηνία στο σκορ με +7 (21-14), στο 10’. Προβάδισμα που συντήρησε μέχρι τα μισά της δεύτερης περιόδου, όταν το Μαρούσι έφερε το ματς σε ισορροπία (16’ 30-30, 18’ 36-36), με τους Χιλ, Γούνταρντ.

Οι συνεχείς επιθετικές πρωτοβουλίες του ΜακΝίς, έστειλαν τους «ασπρόμαυρους» στο +6 στο 21’ (44-38). Με επιμέρους σκορ 6-14 το Μαρούσι έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο παρκέ (25’ 50-52), ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, με τους Φρίντρικσον, Γκίλμορ (28’ 60-57), διαφορά που «ανέβασε» στο +6 (65-59), στο 31’. Οι φιλοξενούμενοι με επιμέρους 4-18 και τους Ραντούλιτσα, Τζούστον, Μπρίσκο και Χιλ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό, προηγήθηκαν με +8 (77-69) στο 35’ και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Διαιτητές: Τζιοπάνος, Θεονάς, Σκανδαλάκης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): ΜακΝίς 8, Χάρισον 17 (1), Σχίζας 6 (2), Φρίντρικσον 14 (1), Μαργαρίτης 8 (1), Γκίλμορ 5 (1), Τσιακμάς 4, Τσαϊρέλης 13, Αρσενόπουλος, Μπελιάουσκας 4.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λημνιάτης): Χιλ 14 (2), Τζούστον 17 (1), Μπρίσκο 18 (1), Ραντούλιτσα 13, Νικολαϊδης 4, Σιμπάντε, Στασινός, Φιλιππάκος 2, Γούνταρντ 15 (1), Γιαννόπουλος 2.

