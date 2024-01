Κόσμος

Τουρκία: Αεροπορικές επιδρομές κατά κουρδικών στόχων στο βόρειο Ιράκ

Πώς σχολίασαν το γεγονός Τούρκοι πολιτικοί αναλυτές, μετά και την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία.

Το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά 15 στόχων της παράνομης κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ.

Οι επιχειρήσεις της τουρκικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν, σήμερα Σάββατο, στις περιοχές Μετίνα, Γκάρα, Χάκουρκ, Καντίλ και 'Ασος.

Οι αεροπορικές επιδρομές κατά κουρδικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και τη βόρεια Συρία είναι συνήθεις το τελευταίο διάστημα, ωστόσο Τούρκοι πολιτικοί αναλυτές σχολίαζαν με νόημα στο CNN Turk το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα την ώρα που ακόμη βρισκόταν στην Τουρκία ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, 'Αντονι Μπλίνκεν.

