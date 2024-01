Κοινωνία

Ελευσίνα: Ανασύρθηκε νεκρός ψαράς

Τραγική κατάληξη είχε η προετοιμασία ενός 60χρονου για ερασιτεχνική αλιεία.

Το πρωί του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ελευσίνας, για θάνατο 60χρονου άνδρα στην περιοχή της Βλύχας Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα ο 60χρονος κατά την προετοιμασία για ερασιτεχνική αλιεία, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στη θάλασσα από το ιδιοκτησίας του σκάφος.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από τους οικείους του και μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο νεκροτομείο Αθηνών.

