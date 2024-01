Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Πότε αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα λύματα για την χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ στην Αττική, κατά την περίοδο των γιορτών.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των λυμάτων και στα οποία καταγράφηκε εκτός από την αύξηση του ιικού φορτίου για κορονοϊό και γρίπη και στην χρήση κοκαΐνης.

«Από την εποχή της καραντίνας το 2020 και μετά έχει καταγραφεί μια μεγάλη αύξηση της χρήσης κοκαΐνης στην Αττική, όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα από τα λύματα. Η αύξηση αυτή είναι υπερδιπλάσια έως και τριπλάσια από το 2010 όταν ξεκινήσαμε τις μετρήσεις. Υπολογίζουμε ότι κάθε εβδομάδα στην Αττική καταναλώνεται 1,2 έως 1,5 κιλά κοκαΐνης την εβδομάδα», ανέφερε ο κ. Θωμαΐδης.

Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, η αυξητική τάση είναι πολύ μεγαλύτερη στις γιορτές, όπως και άλλα είδη όπως το αλκοόλ για παράδειγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι αισθητά χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Σε ότι αφορά τον κορονοϊό και τη γρίπη, το ιικό φορτίο στα λύματα της περασμένης εβδομάδας ήταν αυξημένο κατά περίπου 90%, είπε ο κ. Θωμαΐδης και συμπλήρωσε, «τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα έχουμε μια αυξητική τάση και στη συνέχεια την σταθεροποίηση εντός του Ιανουαρίου για να ακολουθήσει μια μικρή αποκλιμάκωση στη συνέχεια. Η κορύφωση των κρουσμάτων αναμένεται γύρω στις 15-20 Ιανουαρίου».

