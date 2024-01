Πολιτική

Κασσελάκης προς Βαρθολομαίο: Στηρίζουμε αμέριστα το Πατριαρχείο (εικόνες)

Για ποια ποlιτικά θέματα συζήτησαν οι δυο άνδρες κατόπιν επίσημης προσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Επίσημη συνάντηση με τον Οικουμενικο Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε το Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης, προσκεκλημένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τα Θεοφάνια.

Οι δυο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ελληνοτουρκικά ζητήματα και την επιρροή τους στο Πατριαρχείο, καθώς επίσης και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα της Ελλάδας.

Βγαίνοντας από τη συνάντηση ο κ. Κασσελάκης δήλωσε:

«Είχα την τιμή να περάσω αρκετή ώρα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Παναγιότατο. Είναι μια συγκινητική ημέρα για μένα, διότι από εδώ στην Κωνσταντινούπολη, προέρχεται η οικογένεια μου. Έχω ρίζες εδώ. Από τον προπάππο μου τον Ιωσήφ, την προγιαγιά μου την Δήμητρα, την γιαγιά μου τη Στεφανία Ασλάνογλου, είναι από εδώ, την Πόλη.

Αισθάνομαι την ευθύνη που έχουμε ως Πολιτεία να προωθήσουμε τον ελληνισμό απανταχού της γης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ένας οικουμενικός ηγέτης, έχει πάρει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες σε θέματα περιβάλλοντος, προσφυγικού και σε θέματα που αφορούν στην ειρήνη –Ουκρανία– και πιστεύω ότι η εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουν ακόμα πάρα πολλά να προσφέρουν και θα τους στηρίξουμε όσο μπορούμε.

Εξέφρασα την αμέριστη στήριξη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στα ζητήματα του Πατριαρχείου και μέσα σε αυτό είναι και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη, καθώς και η ενίσχυση της ομογενειακής παιδείας, εδώ στην Κωνσταντινούπολη.

Για άλλη μια φορά είμαι ευγνώμων στον Πατριάρχη για την πρόσκληση του και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει πραγματικότητα η ειρήνη φέτος, στη γειτονιά μας και στη χώρα μας, εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια».

