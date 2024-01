Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το βράδυ της Κυριακής

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ. Δείτε που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 05-01-2024/1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η επιδείνωση που παρουσιάζει ο καιρός θα συνεχιστεί έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής (07-01-2024), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νοτιοδυτικούς ανέμους στα πελάγη, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά σήμερα Κυριακή (07-01-2024) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α) θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

β) κατά περιόδους θα επηρεάσουν τη Θράκη και πιθανώς την ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής και μετά.

