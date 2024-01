Κοινωνία

Κάρπαθος: Διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ έσωσαν έγκυο και το παιδί της

Όσα αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την δύσκολη επιχείρηση.

Ο Υπουργός Υγείας με ανάρτηση του περιγράφει το πώς μια γυναίκα από την Κάρπαθο τελικά γέννησε μέσα στο ασθενοφόρο με απόλυτη επιτυχία. Συγκεκριμένα έγραψε:«…η προστασία της ανθρώπινης αποτελεί τη βάση του αξιακού κώδικα των ιατρών και των διασωστών του ΕΚΑΒ… ανεξαρτήτως καιρού και συνθηκών…Χθες το βράδυ οι ιπτάμενοι διασώστες και ιατροί του ΕΚΑΒ, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, απογειώνονται για Κάρπαθο σχετικά με περιστατικό επίτοκου γυναίκας… το καθήκον προστάζει… παραλαμβάνουν τη γυναίκα… λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών το αεροσκαφος δεν μπορεί να προσγειωθεί ούτε στη Ρόδο ούτε στο Ηράκλειο…Αναγκαστική κατεύθυνση προς Αθήνα… Έκτακτη προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος! Η ώρα είναι 1:15 τα ξημερώματα και οι ιατροί και νοσηλευτές του Ιατρείου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο βρίσκονται σε ετοιμότητα για να σταθεροποιήσουν την επίτοκο γυναίκα. Σε ετοιμότητα πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για την άμεση διακομιδή της προς το Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». Η επίτοκος σταθεροποιείται στο Ιατρείο του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, και ξεκινάει η διακομιδή της για το Νοσοκομείο… 10 λεπτά προ της άφιξης… μία μικρούλα… δεν μπορούσε να περιμένει άλλο…Ξεκινάει ο τοκετός μέσα στο ασθενοφόρο! Όλα πάνε καλά! Οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ κάνουν αυτό που είναι εκπαιδευμένοι! 2:10 τα ξημερώματα παραδίδουν στα χέρια των ιατρών του Γ.Ν. Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους, που για μία ακόμη φορά και κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες προασπίστηκαν το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας δωρεάν υγείας!»

