Πανσερραϊκός – Κηφισιά : Στο 85' έσωσαν τον βαθμό τα λιοντάρια(εικόνες)

«Χρυσή» αλλαγή ο Μπετανκόρ, έσωσε το βαθμό ο Πανσερραϊκός με την Κηφισιά.

Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Χεφτέ Μπετανκόρ με τη φανέλα του Πανσερραϊκού. Ο Ισπανός επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, και ισοφάρισε στο 85’ στο τελικό 1-1 ανάμεσα στις δυο ομάδες στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών. Αποτέλεσμα που αδικεί, βάσει εμφάνισης, την ομάδα του Ντέιβιντ Νίλσεν που είχε προηγηθεί με τον Τιεβί Μπιφουμά (43’).

Το ματς είχε καλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά, με τον Βίκτωρα Κλωναρίδη να αποτελεί τον κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών της Κηφισιάς. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι μόλις στο 2’, ενώ σε άλλες δυο περιπτώσεις νικήθηκε από τον Αντριάν Χοβάν (21’, 28’). Ενδιάμεσα, οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αναγκαστικές αλλαγές, με τους Σερραίους να έχουν μια κεφαλιά του Κόστα Αλεξιτς (13’) που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Ογκμουντουρ Κρίστινσον.

Η επιθετικότητα των φιλοξενούμενων ανταμείφθηκε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, με τον Μπιφουμά να ανοίγει το σκορ με εξαιρετική ατομική ενέργεια. Παρόμοιο σκηνικό στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Νίκο Πέιο (55’) να σουτάρει ψηλά από πλεονεκτική θέση, έπειτα από εκτέλεση φάουλ. Ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία αυτή τρία λεπτά μετά, με την κεφαλιά του Μπαρμπόσα Σάντος Ματέους, από σέντρα του Γιάννη Μασούρα, να «γλείφει» το δοκάρι της εστίας του Χοβάν.

Ο Πάμπλο Γκαρσία προχώρησε σε αλλαγές, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, όμως η Κηφισιά με Μπιφουμά (61’, 73’) και Μπαρμπόσα (68’) έφτασε πολύ πιο κοντά στο (δεύτερο) γκολ. Κι αφού οι φιλοξενούμενοι δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους, τους… τιμώρησε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Σέντρα του Αμρ Ουάρντα, κεφαλιά του Μπετανκόρ και 1-1 στο 85ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις ο Χοβάν, με μία ακόμη τρομερή επέμβαση σε πλασέ του Μπαρμπόσα, κράτησε το «Χ».

Τα «λιοντάρια» έσωσαν το βαθμό, όμως έμειναν για όγδοο σερί ματς (0-3-5) μακριά από τη νίκη, με την Κηφισιά να «πετάει» δυο βαθμούς και να παραμένει στην προτελευταία θέση.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Στάικος, Μορέιρα – Λαντρ, Μποτία, Τεττέη, Παπασάββας.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Θυμιάνης, Μπέργκστρομ, Πηλέας, Δεληγιαννίδης, Στάικος (61’ Οικονόμου), Μορέιρα, Χατζηστραβός (8’ Τόμας/75’ Σοφιανός), Ουάρντα, Μούργος (61’ Μπετανκόρ), Αλεξιτς (75’ Γούλερι).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Ντέιβιντ Νίλσεν): Κρίστινσον, Γκόμπελιτς, Τσάπαν, Παπασάββας, Λαντρ (9’ Μποτία/47’ Βαφέας), Πέιος, Ίλιεφ (78’ Κωνσταντακόπουλος), Κλωναρίδης (46’ Μπαρμπόσα), Μασούρας, Μπιφουμά (78’ Αντερέγκεν), Τεττέη.

