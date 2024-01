Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Αγχώθηκε αλλά συνεχίζει αήττητο το “τριφύλλι”(εικόνες)

Το “τριφύλλι” παρότι είχε πολλές απουσίες έκανε ιδανικό ποδαρικό για το 2024.

Ο Παναθηναϊκός αψήφισε απουσίες και τραυματισμούς που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιώντας ιδανικό... ποδαρικό στο 2024. Οι πρωτοπόροι «πράσινοι» επικράτησαν με 90-75 της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, για την 13η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, διευρύνοντας στο 13-0 το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα. Στον αντίποδα, το Περιστέρι, το οποίο ήταν ανταγωνιστικό μέχρι το 30΄, υπέστη την έκτη ήττα του.

Το «τριφύλλι» παρατάχθηκε χωρίς τους Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι (έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων), Κώστα Σλούκα (τράβηγμα στον προσαγωγό), Λευτέρη Μαντζούκα και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ (ταλαιπωρούνται από ίωση), ενώ στο πρώτο μέρος είδε τον Λούκα Βιλντόζα να αποχωρεί με ενοχλήσεις στο γόνατο (θα υποβληθεί σε μαγνητική) και τον Ματίας Λεσόρ να αγωνίζεται με τραυματισμό στο πόδι.

Το περιορισμένο rotation αποσυντόνισε στο πρώτο ημίχρονο τους «πράσινους», με το Περιστέρι να ελέγχει το παιχνίδι και να κλείνει το εικοσάλεπτο στο +3 (41-44). Ωστόσο, με τον Τζέριαν Γκραντ να πραγματοποιεί μία «γεμάτη» εμφάνιση (26π. με 4/5 τρίποντα, 5ρ., 7ασ., 1κλ.) και την άμυνα να ενεργοποιείται στην καθοριστική τέταρτη περίοδο και να περιορίζει τους φιλοξενούμενους στους 12 πόντους, ο Παναθηναϊκός συνέχισε αήττητος στο πρωτάθλημα και πλέον επικεντρώνεται στη νέα... διαβολοβδομάδα της Euroleague που ακολουθεί, απέναντι σε Αναντολού Εφές και Μονακό στο ΟΑΚΑ. Άξιος συμπαραστάτης του Γκραντ στην επίθεση ο Κέντρικ Ναν με 20 πόντους.

Από το Περιστέρι πάλεψαν οι Τζο Ράγκλαντ και Ζερμέιν Λοβ, οι οποίοι σημείωσαν από 14 πόντους, ενώ στους 13 σταμάτησε ο Τρέβορ Τόμπσον.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 41-44, 67-63, 90-75

Με τις άμυνες να έχουν μπει σε δεύτερη... μοίρα στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε τον επιθετικό πλουραλισμό και τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας του (4/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 5/6 βολές), κλείνοντας την περίοδο στο +6 (25-19). Ωστόσο, στο δεύτερο δεκάλεπτο το Περιστέρι «χτύπησε» μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, ανέβασε στροφές στην άμυνά του και με επιμέρους σκορ 25-16, πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +3 (44-41).

Στην τρίτη περίοδο, πάντως, ο Παναθηναϊκός βρήκε το μακρινό σουτ (4/6 τρίποντα) και με «ενέσεις» όποτε χρειάστηκε στην άμυνα, πέτυχε την ανατροπή και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο +4 (67-63). Ένα σερί 5-0 στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου, δια χειρός Γκριγκόνις (τρίποντο) και Λεσόρ (λέι απ), έδωσε ψυχολογία στους «πράσινους», οι οποίοι βρέθηκαν στο +9 (72-63 στο 32΄) και δεν κοίταξαν πίσω... Με την άμυνα μάλιστα να περιορίζει τους φιλοξενούμενους στο 12 πόντους μέχρι το φινάλε και την παραγωγικότητα του στα... κόκκινα, το «τριφύλλι» δεν είχε λόγους ανησυχίας...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Μαρινάκης, Ζακεστίδης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΑΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Γκραντ 26 (4), Ναν 20 (2), Αντετοκούνμπο 3, Μήτογλου 12 (2), Βιλντόσα 2, Μωραΐτης 6 (2), Λεσόρ 6, Γκριγκόνις 11 (2), Ερνανγκόμεθ 5 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 14 (2), Ντάνγκουμπιτς 6, Λοβ 14 (2), Κασελάκης 9 (1), Τόμπσον 13, Μήτρου-Λονγκ 4, Ξανθόπουλος, Ρένφρο 4, Γουίλιαμς 4 (1), Χουγκάζ 7 (1).

