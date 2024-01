Αθλητικά

Άρης - ΠΑΟΚ: Τον γκρέμισε από την κορυφή (εικόνες)

Οι γηπεδούχοι βρήκαν χώρους, αλλά ο Μιχάλης Παναγίδης άργησε κι ο Κουλιεράκης τον πρόλαβε στο 85

Ο Άρης επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία με τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο του. Σάπι Σουλεϊμάνοφ (46’) και Κίκε Σαβέριο (59’) τα γκολ των γηπεδούχων, μείωσε ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (75’) για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Με την ίδια συνταγή που είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, παρέταξε τους «κιτρινόμαυρους» ο Μάντζιος. Και δικαιώθηκε απόλυτα στο πρώτο μέρος, καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν ανούσια κατοχή μπάλας. Μια αδύναμη κεφαλιά του Μπράντον Τόμας (10’) και μια άστοχη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη (26’) , σε καμία περίπτωση δε δικαιολόγησαν την φόρμα του ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να «χτυπήσουν» στην κόντρα, αλλά τη μία ο Βλάντιμιρ Νταρίντα ήταν άστοχος (10’), την άλλη πρόλαβε τον Λορέν Μορόν (41’) την τελευταία στιγμή ο Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Από την πλευρά του Πορτογάλου πλάγιος μπακ, ωστόσο, ήταν που προήλθαν τα δυο γκολ του Άρη στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου - μια ακόμη «δικαίωση» του Μάντζιου. Προτού συμπληρωθούν τριάντα δευτερόλεπτα, ο Σαβέριο πήρε τα βήματα του Βιεϊρίνια και σέντραρε, με τον Σουλεϊμάνοφ με πλασέ στην κίνηση να προλαβαίνει τον Μπάμπα για το 1-0.

Παρόμοιο σκηνικό και λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Βιεϊρίνια έκανε πίσω βήματα, δίνοντας τη ευκαιρία στον Σαβέριο να «ζωγραφίσει» τον Ντομινίκ Κοτάρσκι για το 2-0.

Με τριπλή αλλαγή, συν την είσοδο του Γιάννη Κωνσταντέλια δευτερόλεπτα πριν το δεύτερο γκολ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Ο 20χρονος είχε ένα δυνατό σουτ στο 74’, με την μπάλα να «γλείφει» το δεξί δοκάρι της εστίας του Χουλιάν Κουέστα και στο επόμενο λεπτό από αυτόν «Ντέλια» ξεκίνησε η φάση για τη μείωση του σκορ. Ο Στέφαν Σβαμπ γύρισε στο ύψος του πέναλτι, ο Μπάμπα σούταρε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε και στον Μόουζες Οντουμπάτζο για το 2-1.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν χώρους, αλλά ο Μιχάλης Παναγίδης άργησε κι ο Κουλιεράκης τον πρόλαβε στο 85 ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κωνσταντέλιας έβγαλε μόνο του, από πλάγια θέση, τον Ζοάν Σάστρε, με τον Ισπανό μπακ να κάνει κακό κοντρόλ και τον Κουέστα να κάνει πολύ γρήγορη έξοδο. Η κεφαλιά-ψαράκι του Σβαμπ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν άστοχη, στο κύκνειο άσμα των «ασπρόμαυρων».

Το σκορ δεν άλλαξε, με τον Άρη να παίρνει μια πολύτιμη νίκη που τον σταθεροποιεί στην πέμπτη θέση και του δίνει ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Για τον ΠΑΟΚ, από την άλλη, ήταν η πρώτη απώλεια έπειτα από επτά σερί επιτυχίες, ήττα που τον έριξε και από την κορυφή της κατάταξης.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια, Εμβοντό (90’+5’ Ρόουζ), Τζούρασεκ (81’ Ντουκουρέ), Σουλεϊμάνοφ (90’+5’ Ζαμόρα), Νταρίντα, Σαβέριο (81’ Παναγίδης), Μορόν (90’+5’ Φεράρι).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (67’ Σάστρε), Μπάμπα, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μεϊτέ (67’ Σβαμπ), Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ (68’ Α. Ζίβκοβιτς), Τάισον, Μουργκ (55’ Κωνσταντέλιας), Μπράντον (82’ Τζίμας).

