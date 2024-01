Κοινωνία

Κακοκαιρία - Σχολεία: Ποια θα είναι κλειστά και ποια θα ανοίξουν αργότερα

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και ποια αναμένεται να ανοίξουν αργότερα.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, το 2ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, όπως ενημερώνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει ότι η αναστολή λειτουργίας, αύριο, οφείλεται στην πτώση δένδρων στην περίφραξη των σχολείων, κυρίως δε λόγω της καταστροφής των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από την κακοκαιρία.

Όλες οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται στον χώρο για την αποκατάσταση των ζημιών και συνεργάζονται με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την αποκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη επισημαίνει ότι θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις ανάλογα με την πορεία των εργασιών αποκατάστασης.

Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί της Ζακύνθου, με απόφαση του Δημάρχου Γεωργίου Στασινόπουλου.

Η αναστολή λειτουργίας τους αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί τα τελευταία 24ωρα, προκειμένου οι σχολικές μονάδες στο σύνολο τους να ελεγχθούν για τυχόν φθορές.

Στο νησί επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι, ενώ τοπικά Mέσα ανέφεραν ότι προκλήθηκαν ζημιές στο νηπιαγωγείο στο Κερί.

Στις 09:15 το πρωί ξεκινούν τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του πάγου που έχει δημιουργηθεί καθώς η θερμοκρασία στην πόλη της Φλώρινας είναι στους -5, ενώ στις πιο ορεινές κοινότητες άγγιξε τους -7 βαθμούς κελσίου.

