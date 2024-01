Κοινωνία

Γυμνάσια - Λύκεια - ΕΠΑΣ: Στάσεις εργασίας καθημερινά από τους καθηγητές

Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή του νόμου περί αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου.

Σε τρίωρες καθημερινές στάσεις εργασίας αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 8/1 και με διάρκεια μέχρι και την Τετάρτη 31/1, προχωρούν οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, διαμαρτυρόμενοι για την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση οι 3ωρες στάσεις εργασίας θα αφορούν την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας και θα πραγματοποιούνται καθημερινά.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για τις στάσεις εργασίας:

«Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-2-2023), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 8/1 έως και Τετάρτη 31/1/2024 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».

