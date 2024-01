Αθλητικά

Μπαπέ: Εκεί θα “κλείσει” την καριέρα του

Λήξη στο...σήριαλ του μέλλοντος του παίκτη της Παρί φαίνεται πως δόθηκε από τον ίδιο.

Το «σίριαλ» που αφορά στο ποδοσφαιρικό μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ, φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος του, καθώς σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

«Έχω πολύ κίνητρο για εφέτος, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε τίτλους να διεκδικήσουμε και πήραμε έναν. Δεν έχω πάρει την απόφασή μου. Αλλά με την συμφωνία που έκανα με τον πρόεδρο αυτό το καλοκαίρι, όποια κι αν ήταν η απόφασή μου, καταφέραμε να προστατεύσουμε όλα τα μέρη και να διατηρήσουμε την ηρεμία του συλλόγου για τις προκλήσεις που έρχονται. Και αυτό, είναι το πιό σημαντικό. Σύντομα θα ξέρω», δήλωσε λίγο μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, ο 25χρονος άσος.

Ωστόσο, η γαλλική ιστοσελίδα «FootMercato» αποκαλύπτει ότι ο Μπαπέ προχώρησε σε συμφωνία με την Ρεάλ Μαδρίτης πριν από λίγες ημέρες. Ο Γάλλος διεθνής και παγκόσμιος πρωταθλητής, αποφάσισε να απαντήσει θετικά στους «μερένχες», μετά από αρκετά χρόνια διεκδίκησης από τους Μαδριλένους.

