Αμπελόκηποι - ριφιφί: Άγνωστοι έκλεψαν συλλεκτικά έργα

Πώς οι διαρρήκτες τρύπωσαν στην αποθήκη, στην οποία γνώριζαν ότι βρίσκονται τα αντικείμενα τέχνης.

Συλλεκτικά αντικείμενα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας κατάφεραν να αρπάξουν κακοποιοί που με τη μέθοδο του ριφιφί, εισέβαλαν μία –ή και περισσότερες– από τις τελευταίες νύχτες, σε αποθήκη ιδιοκτησίας 72χρονου στον αριθμό 3 της οδού Γεωργίου Αθανασιάδη στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβειδιώτης, τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο πριν τις 19.00 διαπιστώθηκε η κλοπή. Οι δράστες μπήκαν από τον εξώστη ιδιωτικής κλινικής στην αποθήκη ιδιοκτησίας του 72χρονου, και έκλεψαν τα συλλεκτικά αντικείμενα.

