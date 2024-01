Αθλητικά

Ράλι Ντακάρ: Ο Κάρλες Φαλκόν τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρός τραυματισμός αναβάτη κατά τον αγώνα του στο Ράλι του Ντακάρ.

Ο Ισπανός αναβάτης, Κάρλες Φαλκόν νοσηλεύεται σε «σοβαρή κατάσταση» από εχθές (7/1), καθώς μετά από πτώση στην δεύτερη ειδική διαδρομή του Ράλι Dakar-2024 9σ.σ. στις πόλεις Αλ Χενακίγια και Αλ Ντουβαντίμι) υπέστη κάταγμα στον σπόνδυλο C2, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών και της ομάδας του.

«Εχει εγκεφαλικό οίδημα, αλλά αυτό το κάταγμα είναι που ανησυχεί περισσότερο τους γιατρούς», σχολίασε η Κάρλα Πρατ, υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας Twintrail Racing Team στο ισπανικό δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι Teledeporte, προσθέτοντας ότι ο Φαλκόν θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο του Ριάντ.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου των διοργανωτών «στο 448ο χλμ. της σημερινής ειδικής, στις 3:52 μ.μ. ο Ισπανός αναβάτης μοτοσικλέτας, Κάρλες Φαλκόν (Νο 135)?έπεσε θύμα πτώσης. Αμέσως υπήρξε ενημέρωση από έναν πιλότο που τον ακολουθούσε κι ένα ελικόπτερο έσπευσε στην περιοχή, για τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή. Η κατάσταση της υγείας του, θεωρείται σοβαρή, ενώ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Al-Duwadimi».

