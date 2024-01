Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης για ομόφυλα ζευγάρια: Τα παιδιά του Θεού δεν μπορεί να διαχωρίζονται

Θέση για τον γάμο και την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος.

Τη θέση του σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους ως παιδιά του Θεού, «που δεν μπορεί να διαχωρίζονται στη βάση του αν είναι ή όχι ομόφυλοι ή ετερόφυλοι», εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV, ενώ μέσω συζητήσεων με φόντο το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης πάντως φάνηκε να διατυπώνει διαφορετικές ανησυχίες σε ό,τι αφορά στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ξεκαθαρίζοντας ότι, «μια τέτοια πρόβλεψη απαιτεί πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες που δεν θα πρέπει καν να αφήνουν περιθώριο όποιας συζήτησης, αν από μόνες τους δεν προχωρήσουν και δεν αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε συζήτηση». «Τέτοιες απαραίτητες διαδικασίες» χαρακτήρισε, «την επιστημονική προσέγγιση που θα αφορά στα παιδιά, την ανατροφή τους και την πνευματική και ψυχολογική τους κατάσταση».

Ο κ. Ευγένιος πάντως αναφερόμενος συνολικά στο πως αλλάζει ο άνθρωπος με την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνολογίας, εξήγησε ότι «η απομόνωση και ο απανθρωπισμός, η αποξένωση και η έλλειψη σύνδεσης με το συνάνθρωπο, δεν οδηγεί σε δρόμους που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία».

Αναφορά έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και στο πρόσφατο θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας, σε ό,τι αφορά στη Μητροπολίτη της Κρήτης ο οποίος για λογαριασμό Επιμορφωτικού Κέντρου Πολιτισμού της Μητρόπολης που συμμετείχε με προσφορές σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ενδιαφερόμενος για την αγορά ακινήτου που ανήκες σε ιδιώτη με χρέη που είχε βγει στο σφυρί. «Θέλω να είμαστε δίκαιοι και να μην δικάζουμε με τόσο ευκολία. Αυτό το ακίνητο είχε περιέλθει σε κάποια τράπεζα που το έβγαλε σε πλειστηριασμό και ο καθένας είχε δικαίωμα να μετέχει στον πλειστηριασμό».

