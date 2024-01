Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τα “παιχνίδια” του Ποσειδώνα και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

«Οι δυσκολίες των πρώτων ημερών θα είναι να τα βγάλουμε πέρα με λάθη και ψέματα, καθώς αυτά είναι τα μικροπροβλήματα που φέρνει στη ζωή μας η θέση του Ποσειδώνα στον αστρολογικό χάρτη. Μετά από λίγο όμως, όπως έχουμε ήδη διακηρύξει, τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν και τότε θα είναι καιρός ν’ αρπάξουμε την ευκαιρία για να προωθήσουμε τα σχέδιά μας τα οποία, πλέον, θα ευοδωθούν πολύ πιο άνετα», σημείωσε ξεκινώντας τις προβλέψεις της στην εκπομπή «Το πρωινό» η δημοφιλής αστρολόγος Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η κ. Πατέρα έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Μαζάνης για γρίπη: Θα έχουμε αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Οπαδική βία: Δεκάδες προσαγωγές την ώρα του αγώνα Άρης – ΠΑΟΚ

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν