Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Εβδομάδα γεμάτη εκπλήξεις και ευκαιρίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

«Ο Κρόνος ανοίγει δρόμους και κλείνει εκκρεμότητες, ο Ποσειδώνας μπορεί να είναι επιβλητικός αλλά δεν πρέπει να φοβίζει όσους είναι αποφασισμένοι να προσχωρήσουν σε επιλύσεις προβλημάτων και νέα ανοίγματα», είπε η Λίτσα Πατέρα συνομιλώντας με την Μπέττη Μαγγίρα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Σε ό,τι αφορά την νέα εβδομάδα, η Λίτσα Πατέρα την χαρακτήρισε ως «ενδιαφέρουσα και γεμάτη ευκαιρίες» προτρέποντας τους περισσότερους από εμάς να ασχοληθούμε με ζητήματα οικονομικά, οικογενειακά, να εστιάσουμε στη θεραπεία της ασθένειας κάποιου υπερήλικα δικού μας ανθρώπου, να ξαναδουλέψουμε τα σχέδιά μας για ένα γάμο ή ένα παιδί και γενικά για όσα το προηγούμενο διάστημα ίσως αφήσαμε “στον πάγο”.

Αμέσως μετά η κ. Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου».

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Σπίτι με στολισμό… “υπερπαραγωγή” για τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Φαλκονέρα - “Ηράκλειον”: Ο ναυαγός Ηλίας Τριαντάφυλλος και οι αναμνήσεις από την τραγωδία (εικόνες)

Γλυπτά του Παρθενώνα: Έλληνας γλύπτης δημιουργεί έργα διαμαρτυρίας για την επιστροφή τους (εικόνες)