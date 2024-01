Πολιτική

Μαρινάκης: Η Ελλάδα εφαρμόζει μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Μπλίνκεν και το αυριανό υπουργικό συμβούλιο.

Με αναφορά στη συνάντηση που είχε το Σάββατο ο πρωθυπουργός με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Συνομίλησαν για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με δεδομένο τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα λόγω της αυξανόμενης ανθρωπιστικής κρίσης. Συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή και διαχρονική θέση της Ελλάδας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και των σχέσεων καλής γειτονίας με βάση το διεθνές δίκαιο καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε μια συνολική επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», είπε ο κ. Μαρινάκης και επανέλαβε τα λόγια του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ότι «δεν θυμάται ποτέ, η σχέση, η φιλία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας να ήταν πιο ισχυρή. Φυσικά αυτό έχει να κάνει με τη στενή σχέση μεταξύ των λαών μας αλλά έχει να κάνει επίσης με την ηγεσία, και ειδικότερα με τη δική σας ηγεσία. Είμαστε ευγνώμονες γι αυτό».

Πρόσθεσε επίσης πως επιβεβαιώθηκε ότι θα υπάρξουν το επόμενο χρονικό διάστημα επιπλέον θετικά βήματα στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε στη συνέχεια ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με την ευρωπαία επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον. «Το μεταναστευτικό είναι κομβικής σημασίας ζήτημα για την Ελλάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής και ο πρωθυπουργός έχει τονίσει σε κάθε ευκαιρία την ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αύξησης των πόρων για την αντιμετώπισή του», τόνισε. «Η Ελλάδα εφαρμόζει μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική μειώνοντας τις μεταναστευτικές ροές, θωρακίζοντας τα σύνορά της, τα σύνορα της Ευρώπης, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες διεθνούς δικαίου» συμπλήρωσε.

Η επόμενη αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν στα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τις προηγούμενες δύο μέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. «Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες ενώ το μήνυμα του 112 εστάλη το Σάββατο στην περιφέρεια Ηπείρου, τους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών». Αναφέρθηκε και στις κινήσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ώστε να υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

«Ενημερωτική εγκύκλιος για το άνοιγμα των σχολείων εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφορικά με τη λήψη μέτρων προστασία για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού», είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφέρθηκε στις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

«Αύριο Τρίτη, 9 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου», ανακοίνωσε κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης.

