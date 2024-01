Life

Αράχωβα – Όλιβερ: Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο του Χάσκι

Κατεπείγουσες προκαταρκτικές εξετάσεις για την υπόθεση, ζήτησε η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα.

Κατεπείγουσες προκαταρκτικές εξετάσεις για την υπόθεση θανάτου σκύλου ράτσας χάσκι στην Αράχωβα ζήτησε η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λειβαδιάς.

Η πρώτη αφορά τη διακρίβωση «τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και την αναφορά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο περί υπάρξεως επικίνδυνης αγέλης σκύλων στην Αράχωβα».

Παράλληλα ζήτησε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης «προς διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως παράβαση των άρθρων 251, 252 ΠΚ, και τον εντοπισμό των δραστών σχετικά με τη διαρροή απορρήτων εγγράφων της δικογραφίας από τη διενεργούμενη αστυνομική προανάκριση, όσον αφορά τον θάνατο του σκύλου ράτσας χάσκι με το όνομα Όλιβερ στην κωμόπολη της Αράχωβας στις 28-11-2023 και συγκεκριμένα της διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης από τον καθηγητή Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, ο οποίος μάλιστα προέβη σε συνεντεύξεις και σχολιασμούς επ' αυτής σε τηλεοπτικούς σταθμούς».

Στη δεύτερη εντολή για προκαταρκτική υποβάλλονται συνημμένα δύο έγγραφα: α) Δημοσίευμα-καταγγελία του δικηγόρου Αντωνίου Ζαπάντη και β) δημοσίευμα ιστοσελίδας.

