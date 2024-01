Κοινωνία

Αίγιο: Νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Η Πυροσβεστική εντόπισε τη σορό του άντρα μέσα στο σπίτι παρότι η φωτιά δεν πήρε μεγάλη έκταση.

Τη σορό ενός ηλικιωμένου εντόπισαν σήμερα το μεσημέρι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου μέσα σε σπίτι στην τοπική κοινότητα Νερατζιών, του Δήμου Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία είχε όμως κατασβεσθεί πριν φθάσουν στο σημείο τα πυροσβεστικά οχήματα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου.

