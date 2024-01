Μεταναστευτικό - Σχοινάς στον ΑΝΤ1: Η Συμφωνία της ΕΕ ωφελεί την Ελλάδα (βίντεο)

Κόσμος

Τι είπε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την νέα συμφωνία των κρατών – μελών της Ένωσης και τα οφέλη για την χώρα μας.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα ο Έλληνας Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, λίγες ώρες μετά από την εκδήλωση στο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

Πριν από την συνομιλία του με τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο Νίκος Χατζηνικολάου συνομίλησε με την Ελένη Βαρβιτσιώτη, για τις «καραμπόλες» στην ηγεσία της ΕΕ, λόγω της πρόθεσης του Σαρλ Μισέλ να είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές και της εύρεσης του αντικαταστάτη του, με τις διαδικασίες στο.. .βάθος να φτάνουν μέχρι την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον Βίκτορ Όρμπαν.





Σχολιάζοντας το ρεπορτάζ της Ελένης Βαρβιτσιώτη, ο Μαργαρίτης Σχοινάς είπε ότι «επιταχύνεται η μεγάλη διαπραγμάτευση για τον επόμενο πολιτικό κύκλο στην ΕΕ. Οι αρχηγοί σκοπεύουν να έχουν έναν μεγάλο κύκλο διαβουλεύσεων για να είναι έτοιμοι το φθινόπωρο. Θα υπάρξει νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγκαιρα», είπε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να είναι ο Βίκτορ Όρμπαν ο διάδοχος του Σαρλ Μισέλ.

Ερωτηθείς για το Μεταναστευτικό και την συμφωνία των κρατών – μελών της ΕΕ, ο κ. Σχοινάς είπε πως «η μεγάλη ευρωπαϊκή συμφωνία τα αλλάζει όλα, μάλλον τα «χτίζει» όλα, διότι μέχρι τώρα η Ευρώπη δεν είχε ένα πλαίσιο για την μετανάστευση και το άσυλο».

Επεσήμανε ότι «η Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους νικητές της συμφωνίας για το Μεταναστευτικό», σημείωσε ότι υπάρχουν πρόσθετοι πόροι ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την διαχείριση του προβλήματος και επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης στήριξαν την συμφωνία, γιατί ξέρουν πως χωρίς ένα πλαίσιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, εκείνες είναι που θα υποφέρουν».

