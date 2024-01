Κοινωνία

Ζεφύρι: Διασωληνωμένη η 45χρονη που πυρπόλησε ο σύζυγος της

Μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει η γυναίκα, που φέρει εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματος της.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η γυναίκα που πυρπόλησε ο σύζυγός της στο Ζεφύρι.

Η 45χρονη έχει εγκαύματα στο 90% του προσώπου και του σώματός από το καυστικό υγρό που της έριξε και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην ομάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς».

Η 45χρονη αρχικά είχε επαφή με το περιβάλλον και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ωστόσο επειδή η κατάστασή της επιδεινώθηκε, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, που διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί στο διαμέρισμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Ζεφύρι, όταν ο 50χρονος άνδρας μετά από λογομαχία περιέλουσε τη σύζυγό του με εύφλεκτο υγρό μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά, ενώ στην προσπάθειά του να σώσει την αδερφή του τραυματίστηκε ελαφρά με εγκαύματα και ο εικοσάχρονος αδερφός της, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο

Ο 50χρονος έχει συλληφθεί και κρατείται στο Τμήμα Ασφαλείας Ζεφυρίου, ενώ κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα άτομο με ιστορικό βιαιότητας.

