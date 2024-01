Κοινωνία

Ζεφύρι - Ενδοοικογενειακή βία: Περιέλουσε τη γυναίκα του με εύφλεκτο υγρό και της έβαλε φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, αυτήν τη φορά με μάρτυρα τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

-

Στο νοσοκομείο μεταφέρεται μία γυναίκα η οποία δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της, στο Ζεφύρι.

Ο 50χρονος άνδρας περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό τη σύζυγό του και της έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα εκείνη να υποστεί εγκαύματα.

Εγκαύματα υπέστη και ο 20χρονος γιος της 44χρονης γυναίκας, ο οποίος επίσης μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Παρόντες στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήταν και τα ανήλικα εγγόνια του ζευγαριού, τα οποία δεν έχουν υποστεί τραύματα.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγείται στο Αστυνομικό Τμήμα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε οικισμό Ρομά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαζάνης για γρίπη: Θα έχουμε αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Χειμερινές εκπτώσεις: Σήμερα η πρεμιέρα – Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν