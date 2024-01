Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ - Alaska Airlines: Smartphone έπεσε 5000 μέτρα από το Boeing και βρέθηκε άθικτο (εικόνες)

Τι υποοστηρίζει ο άνδρας που το εντόπισε, εν πλήρει λειτουργία, παρα το μεγάλο ύψος από το οποίο έπεσε το κινητό, μετά την αποκόλληση θύρας αεροπλάνου στον αέρα.

Έπειτα από την πτώση του από τα 5.000 μέτρα, ένα κινητό τηλέφωνο εξακολουθεί και λειτουργεί. Το εν λόγω smartphone έπεσε από την καμπίνα των επιβατών του Boeing της Alaska Airlines, η πόρτα του οποίου άνοιξε εν μέσω της πτήσης την Παρασκευή και αποκολλήθηκε από την άτρακτο του αεροπλάνου.

Ένας χρήστης του διαδικτύου αφηγήθηκε την Κυριακή στο Χ, το πρώην Twitter, ότι βρήκε στην άκρη ενός δρόμου κοντά στο Πόρτλαντ, στην πολιτεία του Όρεγκον, ένα iPhone, η οθόνη του οποίου ήταν γεμάτη από σταγόνες και έδειχνε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αεροπορικής εταιρείας σχετικό με τις αποσκευές.

«Σε λειτουργία πτήσης, με την μπαταρία στο μισό», έγραψε ο Σίναθαν Μπέιτς στο Χ, χωρίς να κρύβει τον ενθουσιασμό του που βρήκε ένα τηλέφωνο, το οποίο «"επέζησε" από μια πτώση από περίπου 5.000 μέτρα έχοντας παραμείνει άθικτο».

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet?? pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

Σε μια φωτογραφία διακρίνεται η οθόνη που λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα και το βύσμα του καλωδίου φόρτισης που έχει κοπεί.

«Σας ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε!» έγραψε σήμερα στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης η επικεφαλής της αμερικανικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Μεταφορών Τζένιφερ Χόμντι, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα του περιστατικού. «Θα ήθελα πολύ να σας συναντήσω».

Την Παρασκευή το βράδυ, η πόρτα ενός Boeing 737 MAX 9 της αμερικανικής εταιρείας Alaska Airlines άνοιξε και αποκολλήθηκε από την άτρακτο εν μέσω πτήσης πάνω από το Πόρτλαντ, προκαλώντας αποσυμπίεση στην καμπίνα και δημιουργώντας το φαινόμενο της αναρρόφησης το οποίο, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες επιβατών, είχε ως αποτέλεσμα να σκιστεί το πουκάμισο ενός ανήλικου και όπως όλα δείχνουν να καταλήξει στο κενό το κινητό που εκείνη την ώρα φορτιζόταν.

In case you didn't see it, there was a broken-off charger plug still inside it! Thing got *yanked* out the door

(Sorry I didn't get a better pic before handing it over haha) pic.twitter.com/tMQ7XQNHeW — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 8, 2024

Το ατύχημα, μια νέα δυσλειτουργία των 737 MAX 9, προκάλεσε την καθήλωση ορισμένων Boeing εν αναμονή της διαδικασίας επιθεώρησης που επέβαλαν οι αρχές πολιτικής αεροπορίας.