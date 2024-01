Κόσμος

Μέση Ανατολή: Ο IDF ανακοίνωσε ότι σκότωσε στέλεχος της Χαμάς στη Συρία

Τι υπογραμμίζουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν στέλεχος της Χαμάς στη Συρία, το οποίο θεωρούν ότι ευθυνόταν για τις πρόσφατες επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

«Οι IDF εξόντωσαν τον Χασάν Χακάσα στην Μπέιτ Τζεν της Συρίας. Ήταν σημαντικό στέλεχος, υπεύθυνο για τις ρουκέτες που εκτόξευσε τις τελευταίες εβδομάδες η Χαμάς από συριακό έδαφος εναντίον του Ισραήλ», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

«Δεν θα επιτρέψουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις από το συριακό έδαφος και θεωρούμε τη Συρία υπεύθυνη για κάθε δραστηριότητα που προέρχεται από την επικράτειά της», υπογραμμίζουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

