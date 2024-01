Τεχνολογία - Επιστήμη

Φιλιππίνες: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στα νότια της χώρας

Σεισμός 7,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους.

(εικόνα αρχείου)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νήσου Σαρανγκάνι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 76 χιλιόμετρα.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών, ενώ το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κάνει λόγο για σεισμό 6,8 βαθμών.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.?Preliminary info: M6.8 || 105 km SE of #Sarangani (#Philippines) || 7 min ago (local time 04:48:46). Follow the thread for the updates?? pic.twitter.com/BQqx4GX9sC — EMSC (@LastQuake) January 8, 2024

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών προκαλούν συχνά σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

#BREAKING #PHILIPPINES #FILIPINAS #INDONESIA



?? PHILIPPINES : ?? POWERFUL EARTHQUAKE PRELIMINARY MAGNITUDE 7.0 HITS 105 km SE OF SARANGANI



Do you remember my yesterday's Tweet about millions of fish washed up near coast of Sarangani#Ultimahora #Sarangani #Sismo #Terremoto https://t.co/mnE9ibLmyk — LoveWorld World News (@LoveWorld_Peopl) January 8, 2024

