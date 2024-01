Life

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Την Τετάρτη το ετήσιο μνημόσυνό του

Πού και πότε θα τιμηθεί ο ένας χρόνος από το θάνατο τουτέως μονάρχη. Ποιοι θα παραστούν στην τελετή.

Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 στο χώρο του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου και συγκεκριμένα στους βασιλικούς τάφους, θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Όπως έχει επισημάνει η οικογένεια, το μνημόσυνο θα τελεστεί σε οικογενειακό κύκλο χωρίς πρόθεση να αποτελέσει δημόσιο προβεβλημένο γεγονός στην Ελλάδα. Αναμένεται να συμμετάσχουν η σύζυγος του εκλιπόντος Άννα Μαρία αλλά και το σύνολο των παιδιών και εγγονών του.

