Κοτόπουλο με κάρυ και λαχανικά από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου (βίντεο)

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Αλέξανδρος Παπανδρέου, μας δείχνει βήμα - βήμα την εκτέλεση της συνταγής.

Συνταγή για κοτόπουλο με κάρυ και λαχανικά ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου.



Υλικά

Για 4 άτομα

4 φιλέτα μπούτι κοτόπουλο

2 κουταλιές ελαιόλαδο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 πράσινη πιπεριά

1 πιπεριά Φλωρίνης

1 καρότο

80 γραμμάρια αρακά βρασμένο

100 ml ζωμό κοτόπουλο

2 φέτες ανανά

40 γραμμάρια φιστίκια κάσιους χοντροκομμένα

2 κουταλιές κάρυ

1 κουταλάκι κουρκουμά

250 ml κρέμα καρύδας

Για το basmati:

300 γραμμάρια basmati

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβετε την πράσινη πιπεριά και την πιπεριά Φλωρίνης σε μικρά κυβάκια, τις φέτες ανανά σε μικρές μπουκιές, ψιλοκόβετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και στο χοντρό μέρος ενός τρίφτη τρίβετε το καρότο.

Στο ίδιο ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβετε τα φιλέτα μπούτι κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές.



Τοποθετείτε ένα κατσαρολάκι με αλατισμένο νερό σε δυνατή φωτιά και βράζετε το basmati για 7-8 λεπτά.



Όταν το basmati είναι έτοιμο το σουρώνετε, το ξαναβάζετε στην κατσαρόλα, προσθέτετε λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύοντας καλά.



Τοποθετείτε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά να ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το ελαιόλαδο και το βούτυρο.



Σοτάρετε τις μπουκιές κοτόπουλου μέχρι να πάρουν καλό χρώμα, τις αποσύρετε από το τηγάνι και τις τοποθετείτε σε ένα μπολ.



Ξαναβάζετε το τηγάνι σε δυνατή φωτιά, και με τα λιπαρά που έχει ήδη το τηγάνι σοτάρετε την πράσινη πιπεριά μαζί με την πιπεριά Φλωρίνης, το καρότο και το φρέσκο κρεμμυδάκι για 1-2 λεπτά.



Προσθέτετε πάλι το κοτόπουλο μέσα στο τηγάνι, πασπαλίζετε με το κάρυ Μάντρας και τον κουρκουμά, συνεχίζετε το σοτάρισμα για λιγότερο από 1 λεπτό, σβήνετε με τον ζωμό κοτόπουλο και προσθέτετε την κρέμα καρύδας.



Αφήνετε την κρέμα καρύδας να βράσει για 10 λεπτά, και στο τέλος προσθέτετε τον ανανά, τον αρακά, τα χοντροκομμένα κάσιους, ανακατεύετε καλά και αποσύρετε από την φωτιά.



Σερβίρετε σε μεγάλα ατομικά μπολ το basmati με το κοτόπουλο από πάνω.