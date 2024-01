Κοινωνία

Bullying - Αγία Παρασκευή: Ποινική δίωξη κατά των ανηλίκων

Ποιες σοβαρότατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι και πότε οδηγούνται στον Ανακριτή Ανηλίκων.

Ενώπιον του Ανακριτή Ανηλίκων αναμένεται να βρεθούν το αμέσως προσεχές διάστημα για να απολογηθούν οι ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να απείλησαν και να χτύπησαν τον 14χρονο μαθητή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Όπως μετδίδει η δικαστική συντάκτρια του ΑΝΤ1 Λία Κοντοπούλου, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία για πέντε αδικήματα, ένα εκ των οποίων διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες όπως:

ληστεία (κακούργημα)

απλή σωματική βλάβη (πλημμέλημα)

παράνομη βία (πλημμέλημα)

παράβαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα (πλημμέλημα)

φθορά ξένης ιδιοκτησίας (πλημμέλημμα)

Όλα τα παραπάνω αδικήματα, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να έχουν τελεστεί από κοινού. Πλέον η έρευνα περνά στα χέρια ανακριτή.

Να σημειώσουμε ότι η δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 2 γνωστών ανηλίκων προσώπων που ταυτοποιηθηκαν, και ενός 3ου αγνώστου ανηλίκου προσώπου, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει ταυτοποιηθεί

Παράλληλα, από την Εισαγγελία έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για τους γονείς των παιδιών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων σε βαθμό πλημμελήματος.

