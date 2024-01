Οικονομία

Αυθαιρεσίες στις παραλίες: Έρχεται πλατφόρμα καταγγελιών για τους πολίτες

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα. Τι είδους παραβάσεις θα μπορούν να καταγγέλλουν οι λουόμενοι.

Μέσα στον χειμώνα, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει πάρει όλα τα μέτρα για να προλάβει να δώσει την δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλλουν σε ειδική πλατφόρμα όποιον βλέπουν παρανόμως να εκμεταλλεύεται, να χτίζει η να τοποθετεί αντικείμενα, σε παραλίες και αιγιαλό. Με drones και αεροφωτογραφίες θα εντοπίζονται και θα καταγράφονται όλες οι αυθαιρεσίες σε δημοσιές παράλιες με σκοπό το να συνεχίσουν οι κατεδαφίσεις. Επιπλέον, για την ανάθεση νόμιμης εκμετάλλευσης παραλιών θα εφαρμόζεται στο εξής ένα νέο και αναβαθμισμένο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών με «τιμές εφορίας», πολύ υψηλότερες από πλήρωναν μέχρι σήμερα οι «συνήθεις ανάδοχοι».

Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται:

Η πλήρης και ψηφιακή καταγραφή των δημόσιων εκτάσεων σε αιγιαλό και η επιβολή αυστηρότερων όρων προσβασιμότητας και δημοσίου συμφέροντος στην παραχώρηση της παραλίας

Η δημιουργία της προαναφερθείσας πλατφόρμας η οποία θα βοηθά τόσο το δημόσιο όσο και τους πολίτες να εντοπίζουν αυθαιρεσίες στον αιγιαλό. Σήμερα εάν κάποιος θέλει να αναφέρει μία αυθαιρεσία σε αιγιαλό δεν είναι και τόσο σίγουρος για το ποιος είναι αρμόδιος αφού η μία υπηρεσία τον στέλνει στην άλλη, ο Δήμος στο Λιμενικό Σώμα ή στην Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου ή στην Περιφέρεια κλπ. Με το νέο σύστημα όλα θα γίνονται άμεσα και ψηφιακά.

Για την ώρα πάντως δεν φαίνεται να υπάρχουν σκέψεις για τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών στον αιγιαλό, λόγω δικαστικού «μπλοκαρίσματος» όλων των προηγούμενων αντίστοιχων προσπαθειών από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

