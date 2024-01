Κοινωνία

Αχαρνές: Ανήλικοι έδερναν 15χρονο και τo “ανέβασαν” στα social media

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 15χρονος από έναν 16χρονο κι έναν 17χρονο, που "ανέβασαν" και το βίντεο στα social media.

-

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Κυριακή (7/1) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, 17χρονος και 16χρονος για απλή σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το βράδυ του Σαββάτου (6/1) ο 17χρονος από κοινού με τον 16χρονο αναζήτησαν 15χρονο σε πλατεία των Αχαρνών, με αφορμή περιστατικό που φέρεται να προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Αφού τον προσέγγισαν, ο 17χρονος τού επιτέθηκε με γροθιές στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα ο 16χρονος βιντεοσκοπούσε το γεγονός. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι προέβησαν στη δημοσιοποίηση της επίθεσης σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από την καταγγελία του συμβάντος στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορουμένους, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των παραπάνω πράξεων.

Επιπλέον, προσήχθησαν και συνελήφθησαν οι μητέρες των κατηγορουμένων για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων.

Ακόμη, κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 16χρονου και απεστάλη για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

