Ο Ερντογάν έγινε παππούς ξανά

Ακόμα ένα παιδί γέννησε η κόρη του Τούρκου Προέδρου, κάνοντάς τον για ακόμα μία φορά παππού.

Το ένατο εγγόνι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφερε στον κόσμο η κόρη του Σουμεγέ Μπαϊρακτάρ. Το νεογέννητο αγόρι είναι το δεύτερο παιδί του ζεύγους Σουμεγέ και Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ.

Ο Τούρκος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Εμινέ Ερντογάν, επισκέφθηκε την κόρη του στο μαιευτήριο, όπου ψιθύρισε στο αυτί του νεογέννητου εγγονού του το όνομά του, Ασίμ Οζντεμίρ.

Ο πατέρας του παιδιού και γαμπρός του προέδρου Ερντογάν, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, είναι πρόεδρος της οικογενειακής αεροπορικής βιομηχανίας Bayraktar που παράγει τα ομώνυμα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παντρεύτηκε με τη Σουμεγέ Ερντογάν το 2016 και το ζεύγος απέκτησε το πρώτο του παιδί, την κόρη του Τζανάν Αϊμπουκέ, το 2017.

Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει άλλα τέσσερα εγγόνια από την άλλη κόρη του Εσρά και τον σύζυγό της Μπεράτ Αλμπαϊράκ, πρώην υπουργό Οικονομικών, και τρία εγγόνια από το τον γιο του Μπιλάλ Ενρτογάν και τη σύζυγό του Ρεγιάν.

