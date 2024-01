Κόσμος

Τουρκία: “Υποχώρηση” στην Μαύρη Θάλασσα με αντάλλαγμα τα F-16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υποχώρηση φέρεται να προχωρεί η Τουρκία, για να πάρει τα μαχητικά F- 16. Tι αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές.

-

Η Τουρκία ετοιμάζεται να επιτρέψει στις χώρες του ΝΑΤΟ να εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα για διεξαγωγή επιχειρήσεων εκκαθάρισης ναρκών με αντάλλαγμα τα F16, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου. Την Πέμπτη θα υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των κυβερνήσεων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας για τη σύσταση της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιων Ναρκών.

Υποστηρίζεται ότι η Τουρκία δίνει αυτή την άδεια στο πλαίσιο των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για την πώληση και τον εκσυγχρονισμό των μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Το Newsweek Romania με τίτλο "Η Τουρκία παραδίδεται στον πόλεμο στη Μαύρη Θάλασσα" υποστηρίζει ότι η Τουρκία, η οποία είχε αντιταχθεί στη συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ στις σχετικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, άλλαξε τη θέση της και επιτρέπει πλέον τη διέλευση από τα Στενά άλλων μελών του ΝΑΤΟ εκτός της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

"Τα πλοία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούν να περάσουν για επιχειρήσεις και ο λόγος για την αλλαγή στάσης είναι τα F-16. Η Τουρκία διαπραγματεύτηκε τη θέση της να επιτρέψει τη διέλευση αμερικανικών και βρετανικών πλοίων "εν αναμονή των θετικών και αποφασιστικών βημάτων των ΗΠΑ για την απόκτηση και τον εκσυγχρονισμό των μαχητικών αεροσκαφών F-16", ένας στόχος που οι Αμερικανοί ανέβαλαν επί μακρόν», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Τουρκία είχε πρόσφατα απορρίψει το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου να χρησιμοποιήσουν τα Στενά 2 ναρκαλιευτικά πλοία της στην Ουκρανία με το επιχείρημα της Σύμβασης του Μοντρέ.

Μετά την απόφαση της Τουρκίας, ο Αμερικανός ναύαρχος εν αποστρατεία Τζέιμς Τζωρτζ Σταυρίδης, πρώην Διοικητής Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ για την Ευρώπη, υποστήριξε ότι πρόκειται για "κατάχρηση της Σύμβασης του Μοντρέ" και ότι η Τουρκία θα πρέπει να αλλάξει την απόφασή της.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τη Σύμβαση του Μοντρέ για τα Στενά, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών πλοίων για την άδεια διέλευσης από τα Στενά σε καιρό πολέμου.

Μιλώντας στην τελετή για την 133η επέτειο της ίδρυσης των Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στις 28 Νοεμβρίου 2023, ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, ναύαρχος Ερτζουμέντ Τατλίογλου, είχε δηλώσει ότι δεν θέλουν τις χώρες του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα.

"Ως Τουρκία, διασφαλίζουμε την ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας. Δεν πρέπει να μετατρέψουν τη Μαύρη Θάλασσα σε Μέση Ανατολή", είχε πει, καλώντας τις χώρες να συμμορφωθούν με τη Σύμβαση των Στενών του Μοντρέ.

Χαμπέρτουρκ: Μήνυμα Μπλίκεν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με F16

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξασφάλισε ο Haberturk, το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ συζητήθηκε παράλληλα με τη διαδικασία των F-16 της Τουρκίας. Ο Blinken επανέλαβε για άλλη μια φορά το μήνυμα των ΗΠΑ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το θέμα των F-16 από την πλευρά των ΗΠΑ, αρκεί η Τουρκία να καθορίσει πρώτα τη διαδικασία έγκρισης. Αναφέρθηκε ότι, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ένας οριστικοποιημένος οδικός χάρτης, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει με μια συγκεκριμένη ακολουθία. Και υπογραμμίστηκε ότι η απόφαση εξαρτάται από πολιτική βούληση.

Γετκίνριπορτ: Αρκετά αμφίβολο ότι ο Joe Biden θα μπορέσει να εξασφαλίσει την πώληση των F-16

Τα προβλήματα της Τουρκίας με τις ΗΠΑ είναι σε στρατηγικό επίπεδο, σε προεδρικό επίπεδο. Στις ΗΠΑ υπάρχει ένας πρόεδρος που δεν έχει συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας παρά μόνο σε διεθνείς συναντήσεις από τότε που εξελέγη πριν από τέσσερα χρόνια. Ακόμη και αν η Τουρκία κάνει ένα αμετάκλητο, ανεπίστρεπτο βήμα εγκρίνοντας την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, είναι αρκετά αμφίβολο ότι ο Joe Biden θα μπορέσει να εξασφαλίσει την πώληση των F-16 στην Τουρκία με την υποστήριξη ενός πολύ ασταθούς Κογκρέσου. Ομοίως, και ότι θα κόψει την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη που παρέχεται στις θυγατρικές οργανώσεις του PKK. Άλλωστε, η στήριξη αυτή υπήρχε ακόμη και υπό τον Trump.

Φυσικά, οι δυνατότητες των πρέσβεων είναι περιορισμένες, ειδικά στη σύγχρονη πολιτική δυναμική. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία χρειάζεται έναν Τ/πρέσβη στην Ουάσιγκτον που να έχει πρόσβαση στα εθνοτικά λόμπι στον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο και τον επιχειρηματικό κόσμο, παρά κάποιον που να προσπαθεί να απευθύνει χαιρετισμούς στην Άγκυρα μέσω των τουρκικών ενώσεων και ομάδων εκεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ημαθία: Μητέρα σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της

Missing Alert για 22χρονη αγνοούμενη

Αχαΐα: Έπεσε στο τζάκι και κάηκε ζωντανός