Σχολεία - Τετάρτη: Ποια θα είναι κλειστά, ποια θα ανοίξουν αργότερα

Κλειστές θα είναι την Τετάρτη σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια, ενώ σε ορισμένες περιοχές, τα σχολεία θα ανοίξουν αργότερα.

Εξαιτίας των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε πολλές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, ορισμένες σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές ενώ σε άλλες το κουδούνι θα κτυπήσει με μια ώρα καθυστέρηση.

Βόρεια Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα στην ΠΕ Φλώρινας και στους δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν και τα ΚΔΑΠ Δήμου Φλώρινας ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά οι παιδικοί σταθμοί. Στον Δήμο Πρεσπών τα σχολεία θα λειτουργήσουν από τις 9.15 το πρωί.

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Γιώργου Στεργίου, την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρεσπών θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Στην ΠΕ Κοζάνης και στους δήμους Κοζάνης και Εορδαίας όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν στις 09:15.

Επίσης, στα Εσπερινά Γυμνάσια, Λύκεια, Εσπερινά ΕΠΑΛ η λήξη των μαθημάτων για τον δήμο Εορδαίας θα γίνει στις 19:15 ενώ για τον δήμο Κοζάνης στις 20.00. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και στους δύο δήμους θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα συστεγαζόμενα 2ο νηπιαγωγείο και 4ο δημοτικό σχολεία της Πυλαίας την Τρίτη 9/1 και Τετάρτη 10/1. Από το πρωί της Κυριακής συνεργεία του δήμου εργάζονται αδιάκοπα στον χώρο του σχολείου για την ομαλοποίηση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία, συνεργαζόμενα και με τα συνεργεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την επαναλειτουργία του φυσικού αερίου.

Μία ώρα αργότερα θα λειτουργήσουν αύριο, Τετάρτη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αρναία του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, λόγω της χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, μια ώρα αργότερα από το σύνηθες, θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια των οχημάτων που μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία.

Χαλκίδα

Βαθύ Αυλίδας

Κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, διακόπτεται προσωρινά για αύριο Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, η λειτουργία του Δημοτικού σχολείου Βαθέος Αυλίδας, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή, για την υλοποίηση εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Λάρισα

Την αναστολή τριών σχολικών μονάδων της Λάρισας λόγω έκτακτης βλάβης στο σύστημα θέρμανσης αποφάσισε με σχετικές ανακοινώσεις ο Δήμος Λαρισαίων. Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής:

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας και το ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ Δήμου Λαρισαίων αναστέλλουν τη λειτουργία τους μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου.

